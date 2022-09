¿Qué hay que tener en cuenta al momento de decorar una casa?

Existe una gran diferencia entre una casa y un hogar. Esa diferencia tiene que ver con el sentimiento de seguridad y de pertenencia que solo se obtiene cuando se habla de hogar propiamente dicho. La pregunta a la que acá queremos responder es: ¿Cómo llegamos a ese sentimiento? Sin lugar a dudas, no se trata de una tarea fácil, sino que supone todo un desafío. No hay que permitir que esto sea un obstáculo, ya que los desafíos están para ser superados. Aquí van algunos consejos sobre aquello que necesitas para tener un hogar con todas las letras.

El secreto está en la decoración

Al entrar por primera vez a una casa que no es la propia, uno siempre se detiene, aunque sea por un instante, a observar el entorno. Se debe prestar atención a cada uno de los muebles, pero también a los pequeños detalles que aparecen en cada rincón. Observar si hay cuadros u otro tipo de adornos, si la luz es fría o cálida en las habitaciones, entre otros detalles. Lo mismo aplica para los terceros cuando entran a tu casa. A veces es una labor discreta, sutil, por lo que pasa desapercibida, pero las personas no pueden evitar mirar a sus alrededores para formar una opinión. Claro está que vamos a querer sorprenderlos.

Al mismo tiempo, esta cuestión no solo pasa por sorprender a los demás, sino también por hacernos felices a nosotros mismos. ¿O acaso no queremos vivir en un sitio verdaderamente hermoso donde se pueda estar a gusto? Más allá de las sillas, mesas, sillones --es decir, los muebles típicos y hasta esenciales—, resulta fundamental la decoración. De hecho, es posible afirmar que el secreto para la creación y consolidación de un hogar recae sobre la decoración. Quizá no sepas por dónde comenzar. Un cuadro por aquí, uno por allá. Unos maravillosos artículos con los cuales dar inicio a esta próxima gran aventura son ni más ni menos que los espejos para la sala.

Lo más probable es que ahora te estés preguntando: ¿Por qué son tan importantes los espejos decorativos para sala? Las razones son múltiples, pero algunas de las principales es que otorgan más energía al espacio en el que se colocan porque consiguen expandir la luz interior a recovecos donde no llegaría normalmente. Por esto es que decimos que son una fuente de energía única e indescriptible. El efecto de luminosidad y amplitud que producen es impresionante y el motivo central por el cual no deberías dudar al comprar este ítem.

Los espejos son perfectos para la creación de estilos personales a través de la elección del tipo de espejo, ya que hay un catálogo muy extenso de estos. Además, agregan un tinte más estético a la vivienda. Si bien cumplen con una función estética, también son prácticos en caso de querer corroborar tu apariencia en distintos momentos del día.

Dicho en otras palabras, el espejo es una gran adición a cualquier habitación porque contribuye en un montón de maneras: hace que se destaque más el lugar, ofrece a los cuartos un brillo particular, son útiles dentro de la rutina, etcétera. Es uno de los mejores aliados que podríamos tener. Cabe destacar que hay varios modelos de espejos para sala. Ninguno es superior a otro, sino que es más bien una cuestión de gusto y de uso. Podemos optar por un espejo plano, un espejo curvo, tal vez uno cuadrado, o uno circular. La decisión es completamente tuya, sigue a tu corazón y dale riendas sueltas a tu imaginación.

Sí queremos mencionar que son muy interesantes los espejos para sala modernos por el hecho de que presentan muchas diferencias con los modelos tradicionales. Los diseños de estos espejos modernos son innovadoras por sobre todas las cosas. Si eres una persona a la que le gusta innovar, salirse un poco del molde, entonces indagar en esto no estaría de más. No te arrepentirás.

Por otro lado, agregamos un consejo indispensable que es que bajo ninguna circunstancia deberías poner un espejo frente a una ventana o a una puerta. Más allá de las supersticiones que giran en torno a esto, es innegable que esa ubicación solo provoca que la energía no se distribuya por la habitación, sino que se fuga al exterior. Es lo contrario a lo que buscamos producir. Evita, por supuesto, los espejos fragmentos o demasiado antiguos para que no se desdibuje tu imagen. Los espejos son centrales al momento de decorar una casa para convertirla en un hogar. Quizás otro de los elementos más importantes para conseguir este objetivo sea el de la iluminación.

Para que se destaque la decoración de sala, no puede faltar una buena iluminación. ¿Qué implica una “buena iluminación”? Dependerá un poco de los gustos, pero en términos generales se refiere a que permita apreciar colores y formas, objetos fijos y en movimiento, relieves, etcétera. Hay luces que, además, generan una fatiga visual muy grande. Por razones más que obvias, no queremos eso. Finalmente, uno no debería descartar la opción de hacerse con objetos como plantas para darle vida a la sala, estatuas decorativas, pinturas o fotografías, velas aromáticas, alfombras, etcétera. Cada ítem que elijamos dirá mucho acerca de quiénes somos como personas, acerca de nuestra personalidad. Por esto, la compra hay que hacerla con paciencia y dedicación, ya que es de una importancia enorme.

Hogar, dulce hogar

Decorar los distintos cuartos de una casa, sobre todo la sala, suele suponer un desafío intimidante e imponente, pero no hay que darnos por vencidos sin pelea. Cuando se la encara con la actitud adecuada, se convierte en una tarea entretenida y grata. Después de todo, estás volcando tu creatividad en un espacio físico y eso es tan bellísimo como divertido.

Fuente: Goodlymedia.