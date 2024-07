Recetas electrónicas: los beneficios que tenés que conocer

La aceleración de las innovaciones tecnológicas durante el período de pandemia y la rápida consolidación de algunas de ellas transformó nuestra vida cotidiana de forma tan radical que a veces no recordamos cómo hacíamos las mismas cosas apenas unos años atrás. Por otro lado, el ritmo con el que se desarrollaron nos aleja a veces de una reflexión profunda sobre su impacto real y las mejoras, o no, que estos cambios significan.

Es lo está sucediendo con las recetas electrónicas que, desde la sanción de la Ley 27553, comenzaron a instalarse cada vez con mayor firmeza en la gestión cotidiana del cuidado de nuestra la salud en nuestro país.

Trazables y únicas, es decir, seguras.

Cuando pensamos en una receta médica quizás no nos damos cuenta de que, por su carácter legal y la gravitación que tiene en la vida de las personas, es fundamental que el Sistema de Salud cuente con mecanismos para distinguir una prescripción válida de una que no lo es, e impedir la proliferación de recetas falsas. No es difícil imaginar todas las formas en que se puede adulterar un documento en papel que solo lleva como identificador la firma y el sello profesional y la fecha de emisión.

En cambio, la receta electrónica, de acuerdo a nuestra ley y sus reglamentaciones, debe ser trazable y contar un identificador único, por lo cual, desde el momento en que es generada en un sistema digital ya no puede modificarse. Cada profesional de la salud en nuestro país tiene a disposición diferentes plataformas de teleasistencia homologadas por la autoridad de aplicación que le permiten generar recetas electrónicas válidas.

Las plataformas homologadas para la prescripción se encuentran interconectadas entre sí, con los centros de salud y con las farmacias mediante reglas y estándares de seguridad internacionales. El contenido de cada receta relacionado con el paciente al que se le indicó se mantiene oculto o “cifrado” para intermediarios, y solo se muestra cuando el proceso lo requiere. Por otro lado, los datos en general, sin incluir los que son personales pueden recopilarse de forma estadística para enriquecer las políticas de salud poblacional.

Para entenderlo mejor, sirve la comparación con el sistema bancario que hace tiempo reemplazó los certificados en papel por certificados electrónicos. Cuando hacemos un plazo fijo o una transferencia de dinero, ya no hay un papel sellado por el cajero que constituye ese movimiento; ahora tenemos un número que identifica de forma unívoca cada transacción y que cada cliente o agente puede buscar.

Por todo esto, las recetas electrónicas elevan los estándares de seguridad para pacientes y profesionales en todo el viaje que hace una prescripción, desde que es emitida hasta que se paga la prestación (si es el caso) y se archiva.

Requieren menos papel, tinta y energía: son más sustentables

El ahorro en insumos es hoy un hecho comprobado en muchas farmacias que ya adoptaron en más del un 50 % de sus ventas la modalidad electrónica. También, para quienes recetan, su adopción requiere tan solo reemplazar blocs y recetarios (pesados, incómodos y costosos) por una aplicación para smartphones o accesible desde internet. Si estos pequeños ahorros son relevantes a nivel individual, a escala nacional significan un impacto real que debemos valorar. En su reporte social 2020-2023, OSDE revela que “Cada vez que sustituimos un documento en papel por su versión en formato digital damos un paso en la reducción de su consumo y, por ende, el consumo de árboles, la contaminación que la producción de papel implica y los recursos necesarios para fabricarlo. Esto se consigue a través del uso de la receta electrónica y el envío de estudios, notas o certificados de manera digital”. Y “ Además, al digitalizar los procesos, se disminuye el uso de transporte y logística asociados a la entrega de recetas en papel, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono del sistema de salud”.

Un paso clave hacia sistema de salud más conectado y eficiente

Desde nuestra experiencia como pacientes, es probable que nos cueste distinguir la complejidad detrás de cada atención, en la que se entrelazan múltiples agentes, sistemas, datos y normas.

La interoperabilidad y la interconexión de sistemas entre distintas instituciones de salud son cruciales para maximizar los beneficios de la receta electrónica y de otras iniciativas que requieren de estas integraciones. En Argentina, se están realizando esfuerzos significativos para lograr que las recetas digitales sean aceptadas en todas las farmacias y centros médicos, independientemente de la institución que las haya emitido. Esto, no solo facilita el acceso a los medicamentos para los pacientes, sino que también optimiza la gestión de recursos en todo el sistema de salud. La posibilidad de compartir información de manera segura y eficiente entre diferentes actores del sistema permite una mejor coordinación de los cuidados y una respuesta más ágil a las necesidades de los pacientes.