El Gobierno lanza paquetes promocionales con ofertas para viajar a Entre Ríos

El Gobierno nacional -a través de la Secretaría de Turismo- lanzó el mes pasado la “Feria de Escapadas” cuya primera promoción se realizó a la ciudad de Mar del Plata, y hoy la oferta es para Entre Ríos. Esta acción tendrá diversas activaciones a lo largo del año destacando como atractivo diferentes destinos y provincias.

La propuesta incluye dos días y una noche de alojamiento en hotel con desayuno y el transporte en micro ida y vuelta desde distintos puntos del país, desde 1.739 pesos por persona en base doble. En el caso de esta provincia, se podrá elegir entre distintas ciudades como Colón, Gualeguaychú, Federación, y Concordia, partiendo desde Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, La Plata, y Córdoba.

La promoción está disponible en la web www.viajar.gob.ar y podrá comprarse y ser utilizada hasta el 30 de junio, exceptuando el fin de semana largo del 14 al 17 de junio. Además hay otras opciones para la provincia, por ejemplo 2+1 en alojamiento en la ciudad de San José, beneficios en alojamientos en la ciudad de Paraná, y 3×2 en alojamiento en Concordia en hospedajes seleccionados. Para el Parque Nacional El Palmar se podrá ingresar dos días pagando solo uno durante el mes de junio. Se suman también tarifas con descuento para transporte terrestre de larga distancia desde el 1 de junio (con compra anticipada de 3 días) a más de 18 destinos de la provincia de Entre Ríos.

El secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, afirmó que “estas promociones buscan romper la estacionalidad y fomentar el turismo todo el año. Cada vez se hacen viajes más cortos y escapadas durante el año, lo que nos permite disfrutar de varios destinos y experiencias de manera federal”.

Enero fue el mejor mes de la historia en llegadas de turistas extranjeros vía aérea

“El turismo es una actividad productiva, de desarrollo, que genera divisas y que llega a lugares donde no llegan otras industrias. No hay otra actividad que dé tantas posibilidades de vida a los propios habitantes, quienes ya no tienen que emigrar de sus pueblos para buscar oportunidades de trabajo en otros lugares”, concluyó Santos.

En una acción conjunta con la Agencia de Deportes de la Nación se sumó a esta propuesta Roberto Ayala, ex capitán y ahora parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de fútbol quién grabó un vídeo especial en el que convoca a viajar a Entre Ríos. Oriundo de esa tierra, Ayala invita a disfrutar de "una provincia hermosa, de sus atardeceres, de sus barrancas, y de comer un buen surubí".

La web de la Secretaría de Turismo tiene múltiples promociones y ofertas para todo el país en alojamientos, traslados, paquetes y actividades. Para más información acceder awww.viajar.gob.ar o comunicarse al 0-800-555-0016.

PR/MC