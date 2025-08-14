Tres de Febrero desregula Uber y lanza nuevas funciones para adultos mayores

El Intendente Diego Valenzuela compartió junto a Uber, la aprobación de una ordenanza para desregular el sistema de transporte e incorporar el libre funcionamiento de la app de Uber en Tres de Febrero. El anuncio se realizó durante un encuentro con vecinos del municipio, en el que además se presentaron Uber Seniors y Modo Simple, dos nuevas funciones de la app diseñadas para facilitar los viajes para adultos mayores de manera más cómoda y segura.

El intendente Diego Valenzuela anunció, junto a Uber, la aprobación de una medida que actualiza el marco normativo local y desregula formalmente el uso de Uber como alternativa de movilidad segura para los vecinos del distrito. Este nuevo esquema busca fomentar la innovación, ampliar las opciones de movilidad y acompañar la forma en la que los vecinos de Tres de Febrero eligen moverse.

“Es un orgullo que Uber nos elija para promover que nuestros adultos mayores puedan viajar de manera rápida, transparente y segura”, destacó Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. “En nuestro municipio nos modernizamos para simplificar la vida a los ciudadanos, eliminamos trabas burocráticas y con esta nueva ordenanza promovemos la movilidad con mayor libertad a través de las nuevas aplicaciones”, señaló. Y agregó: “También sacamos la Tasa Vial, bajamos impuestos y tenemos habilitaciones gratuitas para impulsar el trabajo”.

"Celebramos la decisión del municipio de Tres de Febrero que desregula el sistema de transporte e incorpora a las plataformas. Esta medida demuestra que es posible pensar en marcos normativos que contemplen las características y necesidades de movilidad de cada municipio, respetando su funcionamiento y las preferencias tanto de usuarios como de los socios conductores" expresó Eli Frías, Responsable de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Creemos que este es el camino para fomentar la industria, permitir la innovación, y promover el desarrollo de nuevas herramientas, como Uber Seniors, que vienen a atender las demandas de los vecinos y ofrecer mejores opciones de movilidad” concluyó.

El anuncio se dio en el marco de un encuentro con vecinos adultos mayores, donde se presentaron dos opciones recientemente incorporadas a la app: Uber Seniors y Modo Simple, pensadas para facilitar el uso de la tecnología y ofrecer una movilidad más simple e intuitiva a personas mayores. Con un 21 % de la población de Tres de Febrero mayor de 60 años, estas nuevas opciones resultan un complemento pensado especialmente para contribuir con su autonomía en su día a día.

Uber Seniors está disponible desde la sección Perfil Familiar de la app y permite crear una cuenta adaptada para personas mayores, con una interfaz simplificada, la posibilidad de guardar destinos frecuentes y de recibir asistencia remota por parte de un familiar o cuidador, sin perder la autonomía del usuario. Modo Simple puede activarse desde la sección Cuenta de la app, sin necesidad de estar vinculado a un perfil familiar. Ofrece la misma experiencia de siempre, pero con una interfaz más limpia, texto más grande, navegación simplificada y menos pasos. Está pensada para personas mayores o cualquier usuario que prefiera una app más clara y directa.