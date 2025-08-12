Universidad argentina de primer nivel acuerda programa de formación deportiva en España

En un auditorio repleto de estudiantes y autoridades universitarias, UADE y LALIGA BUSINESS SCHOOL formalizaron un convenio que permitirá a los alumnos participar de la próxima edición de LALIGA Week, un programa internacional de inmersión que se realizará en Madrid, España, del 20 al 26 de septiembre de 2025.

Martín Jaite, Director de la Licenciatura en Gestión Deportiva de la Universidad, ya lo había destacado en la previa como una oportunidad única para los estudiantes, quienes accederán a experiencias académicas internacionales, generarán vínculos y se proyectarán profesionalmente en el ámbito deportivo.

La presentación estuvo encabezada por Marc Tarradas, Director General de LALIGA para Sudamérica, y Diego Macías, Director Académico de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo de UADE, quienes detallaron los alcances y objetivos de la iniciativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante su intervención, Tarradas subrayó el compromiso de LALIGA con la formación de nuevos profesionales: “Fomentar el talento joven es fundamental para el futuro del deporte. Este programa representa una oportunidad invaluable para que los estudiantes aprendan directamente de expertos de la industria”.

LALIGA Week ofrecerá a los participantes un recorrido por el ecosistema del fútbol profesional español, con visitas a clubes, entidades de referencia del entretenimiento y encuentros con figuras clave del sector. El programa abordará temáticas como gestión de marca, estrategia digital, desarrollo internacional y comunicación deportiva. “El contacto con la élite del fútbol europeo les dará herramientas únicas para comprender y transmitir el deporte desde una mirada global”, advirtió Macías.

La alianza no sólo refuerza la proyección global de UADE, sino que también consolida a LALIGA BUSINESS SCHOOL como un referente en la capacitación de alto nivel para la industria del deporte. Para los estudiantes argentinos representará la posibilidad de tender un puente directo con la élite europea y formarse en un entorno competitivo e innovador.