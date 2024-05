Valenzuela presentó “Menos impuestos, más trabajo”: “Desde el minuto uno bajamos la Tasa Vial pensando en el que labura”

Estamos en un momento económico delicado que nos obliga a todos a actuar y a aportar soluciones. La gestión y la política tienen que preguntarse cuál es su rol a la hora de generar incentivos a la producción y el trabajo. En este escenario, Diego Valenzuela expuso junto a César Litvin presentó un proyecto que evidencia la carga impositiva que los estados municipales imponen en la vida cotidiana de los ciudadanos. El evento fue en Capital Federal y estuvieron presentes especialistas en materia financiera, referentes comunales y prensa. “La alta presión tributaria viene de los tres niveles del estado. Podemos tener una economía ordenada con menos tasas y donde los que invierten y trabajan puedan comparar. Yo creo que los municipios deben competir por inversiones dando mejores oportunidades y menos carga tributaria", señaló Valenzuela.

Hoy, el proyecto "Menos Impuestos, más trabajo" permite comparar cuánto se paga de TISH (Tasa de Seguridad e Higiene) en los municipios del Conurbano, si se paga y cuánto de Tasa Vial (a los combustibles), si se paga por habilitar un negocio y más. “Lo que presentamos es un instrumento fundamental para pensar políticas que traccionen y no castiguen a la producción y el empleo. A mayor carga impositiva, menos laburo”. Por su parte, Litvin aseguró: “La verdadera baja de impuestos debe partir del alivio fiscal. Sin equilibrio fiscal no se pueden bajar los impuestos. Creo que se está empezando un camino largo que tiene que ser lo suficientemente estrecho para que no tenga retorno”.

Además, sobre este tema, también habló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible, por ejemplo. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”. Valenzuela, sobre el tema, dijo: “Yo elegí no cobrarla porque es más carga impositiva al que labura, sin ningún tipo de contraprestación. Vengan a cargar a Tres de Febrero”.

El trabajo, también, advierte sobre la elevada carga impositiva que tienen algunos bienes y diversos productos y que explica, en muchas ocasiones, su costo elevado. Por ejemplo, para comprar una remera, se debe pagar 50,3 % en tributos, mientras que para un auto, ese porcentaje trepa hasta un 54,8 %. El trabajo se va a subir completamente y de pública a una web (www.menosimpuestos.com.ar) para ser consultado. “Argentina tiene una carga tributaria muy alta. Para una provincia y un país más viables hay que bajar los impuestos, no subirlos. Y los municipios no pueden estar al margen de este debate”, concluyó el intendente de Tres de Febrero.