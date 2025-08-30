Cuando el teatro trasciende las ruinas

Todo manifiesto plantea una toma de posición frente a la contemporaneidad o al presente, ese arco espacio-temporal donde nos vamos transformando. Y el escombro puede evocar tanto ruinas como la piedra en el aire de una reconstrucción. Algo de esto conjuga el viaje de la protagonista de Manifiesto Escombro, obra con recursos del teatro y de la ópera contemporánea que presentamos con la compañía Núcleo Silvestre desde el viernes 15 de agosto, a las 22, en el teatro Excéntrico de la 18º (Lerma 420).

La protagonista es una mujer extranjera que se encuentra en un territorio en ruinas tanto individuales como colectivas. Se trata de una criatura híperacelerada con una memoria compuesta por relatos heredados y atravesada por la condición violenta, y al mismo tiempo fulgurante, del fragmento.

¿Es posible solicitar la linealidad de acciones y pensamientos a alguien que se propone trascender este presente para establecer un porvenir esencialmente más sano? Finalmente se trata, como dice la protagonista, “de poner el oído y dejarse filtrar”. Su deriva en escena atraviesa el cuento infantil en su lado más sinuoso y siniestro, también el encuentro con un perro que recita el Tao y el Libro Rojo de Mao. Pasa, además, por referencias al opio y a la hipótesis de una revolución futura protagonizada por el fentanilo con citas del Qué hacer de Vladimir Lenin. En Manifiesto Escombro las citas de las grandes obras son ruinas que se rigen por el principio escénico de lo inestable y mutable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Ya no más padre. Ya no más tierra. Yo y los escombros”, dice la protagonista que va de la respiración a la palabra y desde ahí al canto lírico, asumiendo su condición atomizada como potencia para trascender el presente que habita. Solo atravesando se conoce el pasaje y el peso de una decisión. Y ella se propone transitarlo en un gesto de afirmación tan crudo como imprescindible.

Manifiesto Escombro es una obra con una fuerte impronta sonora y está basada en El cielo al caer, texto de mi autoría, publicado por el Instituto Nacional del Teatro y por nuestra editorial Núcleo Silvestre Ediciones. Este material tuvo diferentes versiones y en cada una establecí una puesta totalmente nueva. Actualmente la protagoniza la soprano y actriz uruguaya Sofía Drever quien se incorporó a Núcleo Silvestre junto al compositor y violonchelista Manuel Pérez Vizán. Una constante en todas las versiones fue la presencia del artista sonoro Pablo Reche, referente del noise, con un aporte sonoro fundamental. Mientras que el espacio escénico, y el diseño lumínico, fue realizado por Facundo Estol quien dialogó con las proyecciones de Juan Ignacio Sánchez.

Núcleo Silvestre es un espacio de trabajo conformado por diferentes personas y disciplinas. Además de las obras, desarrollamos la editorial Núcleo Silvestre Ediciones, a cargo de la editora cubana Adys de la Rosa. Con nuestra editorial hemos realizado intercambios con el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM). También son parte de la compañía la coreógrafa y bailarina Silvia Pritz, a cargo de una parte del movimiento escénico en Manifiesto Escombro; la actriz francesa Claire Salabelle y el fotoperiodista Leo Vaca. Ensayamos y nos presentamos tanto en teatros como en espacios no convenciales (sociedades de fomento, clubes, imprentas, entre otros). Los viernes 15, 22, 29 agosto; y el viernes 5 de septiembre, siempre a las 22, estamos en El Excéntrico de la 18º, el teatro de Cristina Banegas quien, junto a su equipo, recibió con generosidad nuestra propuesta.

Finalmente, la potencia de las artes escénicas es generar una experiencia que proponga otra calidad del tiempo en que vivimos. En momentos de tanta brutalidad, lo frágil de la condición efímera del teatro es su virtud más preciada, necesaria y acaso reparadora. Y la persistencia su carga política más nítida y manifiesta.

*Autor y director de Núcleo Silvestre Teatro.