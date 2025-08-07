Daniel Osvaldo, el ex de Giannina Maradona, protagonizó un escándalo en público con su nueva novia veinteañera

Daniel Osvaldo tuvo una destacada trayectoria como futbolista, pero ganó mucha más popularidad mediática gracias a sus romances con figuras tan conocidas como Jimena Barón y Giannina Maradona. Ahora, el exjugador anunció oficialmente que está de novio con Malena, una joven de 24 años; el problema es que la flamante pareja ya protagonizó un escándalo en un conocido supermercado de Banfield.

Según relató Pochi de Gossipeame en el ciclo “Puro Show” (Eltrece), Osvaldo y su nueva novia estaban en el estacionamiento del establecimiento cuando el Osvaldo habría tenido una fuerte discusión con Tomy Pelazo, exnovio de Malena y sobrino de Piti Fernández, cantante de la banda “Las Pastillas del Abuelo”.

En el programa decidieron profundizar en la vida de la joven y relataron que se presenta en sus redes sociales como “La Rasta”, y trabaja como “artesana”, “estilista” y “emprendedora”. Tiene dos negocios: uno en el barrio porteño de Caballito y otro en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde ofrece cortes de pelo, rapados, tinturas y vende accesorios y trajes de baño.

En sus redes sociales, Malena compartió fotos junto a Osvaldo, quien, en uno de los posteos, le escribió: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”.

La denuncia contra Daniel Osvaldo

Ana Oertlinger, la madre de Gianluca, uno de los cuatro hijos del jugador, lo denunció en abril pasado. La mujer dio detalles de lo ocurrido en el programa de Karina Mazzocco: “La relación de Daniel con mi hijo siempre fue inestable. Mi hijo, lo quiere, pero tiene dolor, se sintió decepcionado y hoy no tiene relación porque apenas pasó esto lo bloqueó de todos lados. La madrugada del 13 de enero le pegó piñas en la cabeza, en las costillas, en el brazo izquierdo y le mordió la oreja. Todo esto fue porque estaba enojado”.

Y luego remarcó: “Daniel tiene una perimetral y no se puede acercar. No pienso que se vaya a acercar porque sin perimetral no lo hizo, pero me sirve para que no lo contacte por redes sociales porque es muy manipulador y no sé qué le puede decir”.

La mujer recordó: “Una vez ya lo había empujado y acusado de cosas que nada que ver. Está notificado de la perimetral pero no sé si lo llamaron para declarar. No se puede acercar a menos de 500 metros y no lo puede contactar con ningún medio”.

