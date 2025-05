Gianinna Maradona apuntó contra Luque y el equipo médico: "Nos convencieron de que mi papá necesitaba una internación domiciliaria"

Gianinna Maradona declaró este martes en el juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, y apuntó contra el equipo médico que estaba a cargo de su salud, liderado por el neurocirujano Leopoldo Luque. Durante el debate, reveló que en la reunión realizada en la Clínica Olivos para definir la externación del exfutbolista, "convencieron a todos de que papá necesitaba una internación domiciliaria y estuvimos de acuerdo".

"Luque era su médico de cabecera, tenía toda la responsabilidad, porque después él armó su equipo con Matías Morla a la cabeza, que fue quien lo contrató", expresó la hija del también exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien llegó acompañada al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3 de San Isidro de su hijo Benjamín Agüero, su hermana Dalma y su madre, Claudia Villafañe.

"Una vez mi papá llamó a mi hijo y no se le entendía nada y le tuve que decir a mi nene que mi papá estaba dormido. Ahí fue que llamé a Maximiliano Pomargo para decirle que necesitaba hablar con Luque", dijo Gianinna, ya que quería plantearle el mal estado en el que veía a su padre. Durante su testimonio, Gianinna no solo apuntó contra el neurocirujano, sino que también responsabilizó a la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, tres de los siete imputados en esta causa.

Según explicó la hija del campeón del mundo en México '86, Luque "no sabía responder con certeza qué tratamiento estaba llevando adelante con su padre", a quien ella sostuvo que veía cada vez más "perdido". Y agregó: "Cuando mi hijo entra para su cumpleaños, el 30 de octubre, tenía una remera de mi papá con (Claudio) Caniggia. Se la muestra, lo mira y él no se reconoció".

En su declaración, en la que se quebró y lloró varias veces, la mujer coincidió con sus hermanas Dalma y Jana al afirmar que ella accedió a la internación domiciliaria en Tigre por recomendación de Luque, Cosachov y Díaz.

"Fue una manipulación horrible"

En un momento, el fiscal Patricio Ferrari reprodujo el audio de la reunión en Clínica Olivos, donde Gianinna debió reconocer las voces de quienes participaron de la misma y constatar lo que se debatió en ese encuentro.

“Me causó mucho dolor, no pude evitar llorar. Me parece muy injusto, todo lo que se prometió y no se cumplió de esa charla. Nos aseguraban cosas que después no pasaron; siento que fue una manipulación horrible”, manifestó. "Nos convencieron a todos de que papá necesitaba una internación domiciliaria y estuvimos de acuerdo", agregó.

El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona.

Además de los profesionales mencionados, los otros imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" son la doctora Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; el jefe de enfermeros Mariano Perroni, encargado de la compañía Medidom; el médico clínico Pedro Di Spagna, y el enfermero Ricardo Almirón. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares.

El testimonio de Gianinna Maradona representa el tercero de una hija del exfutbolista de Argentinos Juniors, Boca y Napoli quienes comparecieron ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso, luego de las declaraciones de Dalma y Jana Maradona.

Una de las últimas declaraciones de peso hasta la audiencia de hoy había sido la de Cosachov, donde la psiquiatra resaltó que el último día que lo vio con vida a Diego "fue el 18 de noviembre", una semana antes de su deceso y que "no le recetó ningún medicamento por el edema" porque "no sabía". También apuntó principalmente contra Forlini por prohibirle contactarse con los enfermeros y dijo que la empresa de medicina privada "no cumplió con varias condiciones".

