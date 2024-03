Adicciones, desamores y pedido de ayuda: qué pasó con Daniel Osvaldo en la madrugada

El ex futbolista, Daniel Osvaldo compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló la difícil situación que atraviesa. Describió una "depresión muy grande" que lo llevó al consumo de "drogas y alcohol", y expresó que siente que su vida "se le está yendo de las manos". Esta no es la primera vez que el también músico se encuentra en el ojo de la tormenta.

La trama secreta detrás del millonario reclamo a Daniel Osvaldo

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico", comenzó diciendo Daniel Osvaldo.

"Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas sobre mi vida. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo", dijo Osvaldo en el video, donde también compartió que está en tratamiento psiquiátrico debido a la depresión y la falta de autoestima que experimenta.

El ex jugador relató cómo la depresión afecta su día a día, confesando que a menudo no tiene ganas de levantarse de la cama y que se siente solo. "Vuelvo a caer en la autodestrucción por enojo, y eso destruye a la gente a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado", dijo. Reconoció haber caído en adicciones y comportamientos autodestructivos, y eso lo alejó de las personas que quiere, incluyendo a sus hijos.

"Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", dijo Osvaldo.

Además, pidió disculpas a su ex pareja, la periodista Daniela Ballester, por las decisiones que tomó y expresó su deseo de no caer en los mismos errores. Asimismo, instó a quienes estén pasando por situaciones similares a buscar ayuda, ya que él mismo está luchando por superar esta difícil etapa.

"No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más", concluyó Osvaldo entre lágrimas.

Daniel Osvaldo: sus escándalos

Hace un par de semanas, Daniel Osvaldo se burló de la supuesta separación de Diego y Yanina Latorre, pero la panelista no se lo dejó pasar. Lo defenestró al aire de su programa radial y ventiló un dato que nadie se esperaba: contó el polémico gesto que el exjugador habría tenido con su hijo mayor.

“Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, disparó filosa.

Daniel Osvaldo confirmó su separación de Daniela Ballester

Segundos después, Yanina se puso más picante y también involucró a Jimena Barón. “Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón. A ella la dejaste por Militta Bora, que terminó llorando en televisión”, sostuvo.

Este fue el puntapié inicial, para que se dispararan todos los detalles de un polémico presente. "No está pagando, hasta ahora, la cuota alimentaria a su hijo Gianluca, fruto de su matrimonio con Ana Oertlinger. Debe más de un millón de pesos”, comentó Diego Estévez, en A la Tarde, respecto a la incómoda situación que vive su ex.

A pesar de que mantiene una relación con Gianluca y siempre afirmó que se hace cargo, parece que la situación no es tan clara. Aunque se considera un padre presente y comprometido, existen asuntos pendientes que, en este caso, afectan directamente a Oertlinger, quien depende de esos recursos.

Claudia Villafañe habló sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: "No son problemas míos"

"Seguramente la semana que viene haya novedades judiciales, ejecutarían a Daniel Osvaldo, eso generaría un embargo. Pero, Daniel Osvaldo ¿sabes qué tiene hoy en la Argentina? Cero, se presentó como insolvente. Pero tendría una fortuna oculta superior a los 40 millones de dólares, y detrás de esa fortuna va a ir Ana Oertlinger, para hacerse cobrar lo que le debe", detalló el panelista.

Gracias a la enorme carrera que Osvaldo hizo en Europa, donde jugó en los clubes más importantes, con sólo unos años le bastó para generar su riqueza. Es por eso que aquí se necesita con urgencia de la intervención de la justicia para poder arrinconarlo.

“Ella está viviendo una situación muy particular, porque hoy para ella es un día clave, porque ella tiene que renovar su contrato de alquiler, sino lamentablemente quedaría en la calle. La deuda que tiene Osvaldo es importante. Deposita dinero cuando él quiere, básicamente. La cuota es una cuota muy baja y no se está actualizando", concluyó Estévez.

Daniel Osvaldo y su pasado con Jimena Barón

“Es el papá de Momo. Yo al papá de mi hijo lo tengo blindado. Por su bien ahí no me meto. Finalmente, hoy logré tener una vida hermosa”, dijo hace unos días en Socios del espectáculo.

“Yo necesité hablar de ciertos temas míos, de mi historia como mujer. Ahí me di toda la licencia del mundo porque cualquier hombre o mujer tiene el derecho de sanar expresándose y buscando apoyo también en el afuera. Yo de él, como papá de Momo, nunca ventilé nada. Yo me quedo callada por él. A mí también me hace mejor ser mamá de esta manera. Eso es algo que lo hago por mi hijo. Hubiera sido más fácil hablar, que la gente empatice y te diga: ‘Sos una genia’. Yo eso no lo necesito. Tengo un vínculo hermoso con Momo, somos muy felices”, continuó la cantante quien tuvo varias idas y vueltas con Osvaldo, incluso una breve convivencia durante la pandemia.

Dando a conocer los motivos de esta decisión, Jimena siguió: “Y esa es la historia de él. Si Momo cuando sea más grande quiere hablar de su papá, de cómo fue o no, lo tiene que elegir él. “Se sabe cuál es mi predisposición con respecto a los otros hijos de mi ex y sus otros vínculos. De mi parte, somos los Campanelli. Yo organizaría un asado con todos”.

Cabe destacar que este año, el exfutbolista no asistió al cumpleaños de su hijo menor Morrison, que fue los primeros días de marzo y lo celebraron en un parque de diversiones. Además, sostienen que la cantante es quien mantiene todos los gastos del pequeño.

Osvaldo también tiene dos hijas con Elena Braccini, una arquitecta italiana. Durante varios años que duró su relación mientras él jugaba al fútbol en Italia, nacieron Victoria y María Helena. Sin embargo, apenas las ve y su madre tuvo que librar una batalla legal para asegurar la manutención de las niñas.

