Daniela Goggi: “Las mujeres van ganando el relato”

Su primera película fue Días de mucho, vísperas de nada en el 2007, pero su estilo y mirada se fue consolidando, por lo cual no sorprende que sea la directora y una de las guionistas de la película a Barreda. Ya había trabajado con una historia real en El rapto (2023), con el caso de Martín Sivak, pero ahora se introdujo en el mundo del asesino Barreda, dándoles voz a las víctimas. Se puede ver por Prime Video.

—¿Por qué elegiste contar este caso en el cine?

—Fue un proceso largo. Me invitan a sumarme cuando ya hacía un año que estaban trabajando con el guión. Me convocaron desde About Entertainment creada por Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Axel Kuschevatzky. Usaron el juicio además el expediente, las sentencias y las pericias psiquiátricas. Teníamos mucho material diferente. Siempre se conoció el caso desde el asesino. La forma en que se visibilizó y llegó a la opinión pública fue desde el testimonio de Barreda y sus declaraciones. Un tipo que tenía la pinta de un pobre perejil. Nos impactó que los medios misóginos, machistas y también la gente común empezaron a sostener que fue un hombre maltratado. Logró el beneficio de la duda.

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—Entonces, ¿cómo estructuraste la película?

—Hay dos temporalidades, la del juicio y la de la vía familiar. Por eso es un drama familiar contado bajo el formato del género de suspenso. Porque mientras él va relatando algo, la otra articulación de la película va contando la vida familiar. La película empieza con el punto de vista de Barreda y termina con el de las mujeres de la familia porque son las que van ganando el relato. La historia de un femicida siempre tiene un modus operandi muy común. Todo empieza como una historia de amor, nadie tiene el cartel de psicópata o de perverso. Y no es que las mujeres son estúpidas y deciden formar una familia con alguien así. Una se pregunta ¿cómo la víctima no se dio cuenta? ¿Cómo no salió de esa relación? Hay parámetros que se repiten. Empieza con un amor posesivo e intenso. Está el lugar muy del patriarcado de que el amor también implica sufrimientos y sacrificios de parte de la mujer para sostener un vínculo. Estamos hablando de una relación que atraviesa las décadas del sesenta, setenta y ochenta en este matrimonio. Es otro contexto, ahí es donde una puede pensar que el movimiento feminista, la divulgación de las teorías de género y las políticas hicieron que por lo menos hoy nos preguntemos cómo este personaje pudo tener el aval en la sociedad.

—¿Encontraron rasgos comunes entre Barreda y otros femicidas?

—Pensemos que el modus operandi de los homicidas es que empiezan a tratar a su pareja, como un objeto de su pertenencia. También el malestar o las frustraciones que tienen lo depositan todo en esa persona, en su mujer. Él no logra triunfar en la vida, no está bien con su esposa y empieza a tener la carga. Es un personaje sin empatía.

—¿Crees que te fue más difícil dirigir por ser mujer?

—Sí, estoy segura. Siempre debo demostrar el valor que tengo, mientras que a un hombre no le pasa. Si un director hace una escena y maltrata gente, es un genio talentoso. Si una directora mujer un día contesta mal, es inestable, está insatisfecha o es una desequilibrada. En mi camino como mujer tuve que mostrar una y otra vez cuánto valía. Pensá en los estrenos de este año, ¿cuántas mujeres estrenaron? ¿Hasta dónde se cumple la paridad en la dirección? Generalmente trabajo con mucho equipo femenino. En mi primera película eran todas mujeres. Y hoy en día el cupo de género que tengo por proyecto es el del 80% trato de mantener entre el 70 y el 80% y lo hago a total conciencia.

El monstruo público y su falsa ficción

A.S.

Para la película Barreda había que encontrar a un actor capaz de interpretarlo. Es la directora Daniela Goggi quien subraya: “Con Luis Machín trabajamos mucho porque él entendió que debía componer a alguien que fue un misterio y que no sintió culpa. En un momento hasta te empieza a caer bien el personaje de ese monstruo ya que construye un papel con el que hasta empatizás, que es lo más terrible. Con Luis nos leímos muchos perfiles psiquiátricos de peritajes. Investigamos todas las entrevistas que dio, como si fuese una estrella. Machín hizo una profundo análisis, cambió la forma de caminar, la dicción y aflautó su voz. Barreda tuvo como dos voces, la que sostiene en el juicio y la que tiene adentro de la casa. Son personajes con muchas dimensiones diferentes”.

Aparece el tema de la justicia, el fiscal lo encarna Alberto Ajaka y al abogado defensor Marcelo Subiotto. La directora, Goggi aclara: “En el caso de Barreda la sentencia la tenía que dictaminar un tribunal, que estaba compuesto por tres jueces, una mujer y dos hombres. Fue la jueza la que falló a favor, declarándolo un psicótico y lo eximió de la responsabilidad criminal. Queda claro que el machismo no es una cuestión de género, sino ideológica y eso también está expuesto en la película. La reclusión perpetua fue de diecisiete años. Lo que mostramos en el film está en el expediente y en sus declaraciones. Una es la que hace en la comisaría, otra cuando lo entrevista el fiscal y la tercera es la de la estrategia”.