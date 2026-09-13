“Tener la oportunidad de trabajar en este momento es importante”

Hay obras teatrales que llegan con una historia propia. Es el caso de La Ratonera de Agatha Christie, se representó en Londres desde 1952 hasta que tuvo que bajar por la pandemia en el 2020. La escritora fue una gran especialista en policiales con un estilo que no necesitaba de sangre, además alguna de sus novelas se transformaron en versiones cinematográficas. Ahora se presenta una nueva versión, con dirección de Manuel González Gil, la anterior fue del 2019. Irán al teatro Liceo con un elenco integrado por: Carlos Belloso, Carlos Santamaría, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Malena Solda, Andrés Gil y con la participación especial de Betiana Blum.

—¿Qué características particulares tiene el policial?

QUIROZ: Está escrito por la mano de esta mujer, Agatha Christie que era una maestra en este género. Hay un texto que nos sostiene. Una de las cosas que me pasan es que debo encontrar un punto común y aquí hago pie en lo humano, además en este caso tiene que ver con la salud mental.

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SOLDA: Tiene una estructura muy clara que si podés seguir como director y como actores el cuentito se cuenta solo y no defrauda. Eso me parece que lo que llama más la atención. Debe haber algo también universal en sus personajes. Utiliza todos estos elementos para contarte una historia con mucho suspenso.

—¿Es evidente que es un texto inglés?

QUIROZ: Y sí. Definitivamente, aunque obviamente es una versión, pero el ambiente es inglés y guarda algo de ese estilo. Refleja un recato, una época y fue estrenada en 1952. Siento que sigue la tradición de sus detectives, aunque esta obra tiene una vuelta de rosca diferente, aunque sigue siendo Agatha Christie

SOLDA: La obra transcurre en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, en un país que se está rearmando, en una casa victoriana. Creo que lo que justamente la hace más atractiva es que por un rato te vas a otro mundo y vas a escuchar un cuento. El director Manuel González Gil no la sacó de ese universo inglés, dejó incluso la forma de hablar, menos directa que nosotros.

—Hiciste otro papel pero en la misma obra en el año 2019…no hace tanto

QUIROZ: Si no hace tanto, pero en el medio pasó una pandemia y a mí me cambió la vida, murieron mis padres y casi me hago monje. Siento que es otra oportunidad en otro papel. De todas formas, los personajes son muy interesantes porque de alguna manera están emparentados. Ahora hago al detective. Creo que el director actual, Manuel (González Gil) es muy genial, la verdad y sabe mucho de este tipo de teatralidad.

—¿Cómo es la relación del público con este género?

QUIROZ: Hay mucha gente que le es muy fiel a Agatha, que leyó sus novelas y luego vio sus películas. Además está el que va a ver sus actores de la televisión. Es muy variada la relación entre teatro y espectadores. A mí lo que me interesa es que la gente llegue al teatro y que nosotros tomemos la tarea con tanta seriedad como si estuviéramos haciendo Ibsen. El teatro siempre es un juego.

SOLDA: Creo que es un género que, por ejemplo, a los adolescentes les va a gustar mucho. De hecho, yo leí a Agatha Christie cuando tenía esa edad. Se van a enganchar porque es muy atractiva, además aquí hay elementos cinematográficos, como la música y las luces. Como espectador te hace trabajar la mente todo el tiempo...

—¿Cuáles son los riesgos como intérprete de actuar en este tipo de teatro?

QUIROZ: Sobre todo creo que hay que ser respetuoso con el género. Puede ser peligroso tomarlo a la ligera. Aparece un homicidio y se inicia una investigación. Hay un humor muy inglés, negro y sutil. Está la existencia humana en juego, con la pincelada de Agatha Christie. Tiene que existir una atención todo el tiempo, sin perder nunca el juego. Hay que manejar la ironía, el humor, pero siempre acordándote que hubo un crimen. No es frecuente un policial en la cartelera. Y encima en el teatro Liceo, el más antiguo de la ciudad, es de 1872.Tener la oportunidad de trabajar en un momento como éste donde todo está muy vapuleado es muy importante. Pertenezco a un gremio - el de actores- donde predominan los desocupados.

SOLDA: El riesgo podría ser quedarse en medias tintas. Ser correcto, no querer jugar o querer hacer algo un poco naturalista y no es naturalista. Sucede en la década del cuarenta y la gente tenía otro comportamiento. Si una lo quiere bajar al aquí lo aplasta y lo hace menos interesante. Ese es el riesgo, no animarse a jugar una conducta extraña de un personaje que no vive en este país, ni en este tiempo, todo eso ya te condiciona como actor.

Los clásicos y su vida

A.S.

Tanto Malena Solda como Walter Quiroz estuvieron actuando en dos clásicos hasta hace muy poco. Ella en Made in Lanús y él en El zoo de cristal. Cuando se les pide un paralelismo entre aquellos clásicos y éste Solda responde: “Creo que son clásicos por motivos distintos. En el caso de Agatha Christie apunta a una estructura de suspenso, a la que no le pasa el tiempo y logra dar en el clavo con la intriga. Sabe lograr que todo el público esté pendiente de qué es lo que va a pasar y seguir la historia, para no perderse nada. Hoy en día es muchísimo porque estamos en un momento donde no tenemos mucha concentración y enseguida se nos va la mente a otro lado. Con respecto a mi anterior clásico –Made in Lanús- es una obra escrita hace cuarenta años pero que podemos reconocer a los personajes porque nos habla un lenguaje que es muy cercano y esa capacidad la tenía su autora: Nelly Fernández de Tiscornia. Hoy vivimos un momento muy sensible. Me parece que cualquier hecho que nos reúna, como puede ser el teatro, una reunión o un recital nos hace bien”.

Quiroz asegura: “La Ratonera responde a un género, el policial, con reglas. Te das cuenta que hay mucho respeto porque es un clásico, atractivo y debe estar realizado a la perfección. Primero me gusta mucho respetar al autor, me da placer cuando entro muy confiado en que hay alguien que me está cuidando. No es lo mismo lo que decís, hay que respetar el texto. Sigo enamorado de El zoo de cristal de Tennessee Williams y esperamos volver a reponerla”.