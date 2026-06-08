De qué murió la histórica actriz Maria Rosa Fugazot a los 83 años

La colonia artística argentina se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz María Rosa Fugazot, a los 83 años. El trágico episodio ocurrió en la noche del domingo, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en el interior del departamento que habitaba en el barrio porteño de Palermo, según confirmaron fuentes policiales y judiciales vinculadas al caso.

El hallazgo del cuerpo se produjo tras un llamado de alerta que movilizó un operativo de urgencia en la zona. De acuerdo con lo comunicado por voceros de las fuerzas de seguridad, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se desplazaron minutos antes de las 22 horas hacia la vivienda de la artista.

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Cómo fue el operativo de emergencia tras el llamado de alerta

La intervención policial se originó a partir de una comunicación telefónica que advertía que una ciudadana sufría un severo problema de salud. Ante la gravedad reportada en el llamado, se solicitó de forma inmediata la presencia de una ambulancia del SAME para brindar asistencia médica en el lugar. Al ingresar al domicilio, los profesionales médicos procedieron a revisar a la paciente y, tras los esfuerzos de rigor, ratificaron el deceso de la popular artista. La noticia impactó de inmediato en el entorno de la actriz y generó una profunda repercusión en el ámbito del espectáculo local.

Si bien las autoridades todavía no han difundido reportes institucionales definitivos respecto al motivo exacto del fallecimiento, las fuentes del caso indicaron que las primeras hipótesis de los investigadores sugieren que la muerte se habría desencadenado por motivos de índole natural.

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Tras constatar el fallecimiento de Fugazot, el personal policial dio intervención formal a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, el órgano judicial que quedó a cargo de coordinar las acciones legales e investigativas correspondientes. Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó iniciar de inmediato la tramitación del expediente judicial, el cual fue caratulado preventivamente como "averiguación de causales de muerte", un procedimiento estándar y de rigor que se aplica habitualmente en este tipo de escenarios.

En el marco de esta causa judicial, los peritos se encuentran realizando los peritajes e investigaciones correspondientes en la vivienda de Palermo. El propósito de estas diligencias es esclarecer de manera definitiva el contexto y las condiciones exactas en las que ocurrió el deceso.

Una extensa trayectoria marcada por el talento y el dolor reciente

María Rosa Fugazot consolidó una reconocida carrera artística que se extendió por más de seis décadas en el ámbito nacional. Su vínculo con los escenarios comenzó a la temprana edad de 15 años, cuando dio sus primeros pasos en el ámbito teatral.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, la vocación artística le venía de cuna al ser hija de los célebres actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot. Sus inicios en la escena se dieron en la revista, la comedia y el drama, una actividad que comenzó sin que sus padres supieran inicialmente de sus incursiones.

María Rosa Fugazot consolidó una reconocida carrera artística que se extendió por más de seis décadas en el ámbito nacional.

A lo largo de su prolífico recorrido profesional, la actriz formó parte de numerosas obras destacadas de la cartelera argentina. Entre sus trabajos más recordados se encuentran piezas de la envergadura de La casa de Bernarda Alba, El jardín de las cerezas, Chicago, Zorba, el griego y Nenucha: la envenenadora de Montserrat.

Su talento también recibió validación fuera de las fronteras nacionales, obteniendo en el año 2013 un Diploma de Excelencia en el Festival Internacional de la Canción en California. Aquella distinción la consiguió tras interpretar la pieza musical Si alguna vez hablo de ti junto a su hijo, el cantante Javier Caumont.

La vida personal de la actriz estuvo signada por un profundo dolor reciente que marcó sus últimos meses. En junio de 2025, Fugazot sufrió la pérdida de su hijo, el actor y director René Bertrand, quien falleció a los 53 años tras dar batalla contra una dura enfermedad.

La propia artista había manifestado públicamente el impacto emocional de esa pérdida durante una entrevista televisiva en el programa Intrusos. En aquella aparición, la actriz había confesado conmovida: "Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar".

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