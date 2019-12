El actor que convirtió el mundo en un living

Analía Melgar

Diego Ramos se mueve con soltura en la televisión y los escenarios, pero reconoce: “Me estoy yendo para el lado de dirigir teatro, y de la conducción, más que de interpretar [actoralmente]”. En febrero estrenará el cuarto musical dirigido por él: Quién retiene a quién, en el Picadero.

Antes de eso, ahora mismo, está de lunes a viernes de 16 a 18.30 por la pantalla de Net TV!, junto a Luciana Salazar, en el show de variedades Tarde o temprano, y los jueves a las 22.50 en Discovery Home & Health, al frente de Mientras no estabas, reality show que busca sorprender a una persona que se ausenta de su casa y, cuando regresa, descubre que sus seres queridos han propiciado la refacción de un ambiente del hogar.

—¿Te gustan las renovaciones en tu casa ahora que estás con un show centrado en eso?

—Lo que me pasó es de creer o reventar. Empecé a hacer una obra en mi departamento, que es un loft, justo cuando se inició lo del programa. Me iba del programa lleno de polvo, volvía a mi casa, ¡y había más polvo todavía! Gracias a Dios tengo trabajo: las entradas [de Sex, el show de José María Muscari] están siempre agotadas y al programa de Net TV le va bien. Así que, cuando termino me voy a mi casa, limpio, ordeno, estoy con mis perros, veo tele, leo, veo series o voy al gimnasio. No estoy todo el día pensando en el trabajo.

—¿Estás apurado pensando en formar una familia, en tener hijos?

—Soy muy padrazo en todas las relaciones de mi vida. Me interesa cuidar, proteger a la otra persona. Sí, me gustaría ser padre, obviamente, pero es algo que ni me quita el sueño ni es una deuda pendiente. Si no se dio todavía, no se dio; y si no pasa, tampoco pasa nada. Es un espacio que tengo con sobrinos e hijos de mis amigos. No siento que deba tener hijos para dejar algo en el mundo. Tampoco siento que tenga que dejar algo en el mundo. No me considero un artista; me considero un actor. Los artistas –Bob Fosse, Leonardo Da Vinci, aunque nombrarlo sea un cliché– sí dejan una huella muy grande. A mí me interesa que puedas pasar una buena noche o un rato agradable viendo un programa de televisión, no mucho más allá de eso. La palabra “artista” está muy bastardeada. Para lo que yo considero que es artista, hay muy pocos, y está bien así: el resto somos actores. No hay que volverse loco por ser “artista”.

—Fuiste una presencia en “Las rubias” (de lunes a viernes a las 15, por Net TV), donde Marcela Tinayre lidera la conducción. Y conducís junto a Salazar en el mismo canal. ¿Cómo vivís esa experiencia?

—Yo la reemplazo cada vez que Tinayre viaja. Lo hice hace un par de semanas. Me siento bien porque las cosas van avanzando, todos los programas que eran muy femeninos ya tienen integrantes masculinos, y viceversa. Además, toda la vida vi mucha televisión; de chico, con mi vieja miraba los programas de la tarde: conozco ese lenguaje, sé a quién están dirigidos, a quién le hablan. No me resulta desconocido y me llevo muy bien. Hay buena información, invitados. Yo conduzco como si lo estuviera viendo desde mi casa: la pregunta es lo menos importante y la respuesta, lo más, para que el invitado o la invitada se sienta bien.

—Florencia Peña es una de tus grandes amigas. ¿Cómo la ves ahora que recibió tantos ACE por su rol en Cabaret, una de las obras más celebradas del año y que vuelve en el verano?

—La veo genial. Es una gran referente del teatro, una de las grandes actrices argentinas; puede hacer comedia, comedia musical… No me sorprenden sus ACE; no son los primeros que recibe. Más allá de que sea muy amiga mía, es muy buena actriz. Además, estoy feliz de que se haya premiado una megacomedia musical, de las que son tan caras y cuesta tanto hacer.

—¿Cómo fue que llegaste al reality de makeover en Discovery? ¿Y cómo fue el proceso de filmación de un show que implica renovar una casa entera?

—Me llamaron un día y me dijeron que estaba candidateado entre otros posibles conductores. Me preguntaron si me interesaría y dije que sí, porque veo el canal y me gusta mucho este tipo de formato de reality de renovaciones. Quedé a la espera ¡y el canal decidió por mí! El proceso de trabajo fue en casas de Martínez, Tigre, San Telmo. Es muy cansador y muy divertido. Se trabaja en tiempo real. Tenés que estar ahí, todo el día, en cada cambio: si se pinta una pared, si quieren comprar cosas. Estás con la lengua afuera.