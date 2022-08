El conductor Baby Etchecopar se vio envuelto en una nueva interna en Radio Rivadavia luego de su enfrentamiento al aire con Cristina Pérez. Esta vez, fue David Adrián “El Dipy” Martínez quien denunció maltrato por parte del periodista y amenazó con renunciar a su trabajo si no recibía las disculpas correspondientes.

El conflicto quedó al descubierto el pasado miércoles 17 de agosto en el programa “Los Desclasados” de Radio Rivadavia, cuando el reconocido cantante de cumbia se descargó al aire. “Yo soy un pibe laburante, Baby no tiene ni la más puta idea de lo que es vivir en la calle. Yo sí viví en la calle y todo lo que tengo es porque me lo gané”, expresó.

El Dipy trabaja hace casi dos años en Radio Rivadavia.

La figura mediática aseguró que el periodista lo “castiga” hace dos años “sin parar” y nunca supo el porqué. En ese sentido, recordó que lo primero que le dijo Etchecopar la primera vez que llegó a la radio: “Te vi con gorrita, pensé que me ibas a robar”.

“Todos los días sin cesar me tira en su programa. Que me tire en su programa de televisión me chupa un huevo, pero que me tire en el mismo lugar donde yo trabajo es un montón”, indicó.

Las palabras de Baby Etechecopar

Luego de la renuncia de Viviana Canosa, El Dipy sugirió a su compañero de dial que renuncie a A24, algo que no le gustó al periodista. “Mi querido Dipy, no es que no te quiera, no existís para mi. Yo sé que cuando alguien se va te sentás en la silla. Estás haciendo tu carrera a los panzazos”, aseguró Etechecopar.

En un intento de descalificar el trabajo en la radio del cantante, el conductor continuó: “No sos del medio, sos bailatareo, tenés que subirte a la bailanta”. “Sos una falsa copia mía, no representás al pueblo”, disparó el priodista y cuestionó que El Dipy se movilizara en un Mercedes Benz.

La respuesta de su compañero de radio no se hizo esperar y lamentó que sea cuestionado por el auto en el que se mueve, ya que alegó que fue un “sueño” de toda su vida tener un vehículo de esa marca.

La amenaza de renuncia

El Dipy envió un mensaje al programa de El Trece Los Socios del Espectáculo, en el que afirmaba que no volverá a los estudios si Etchecopar no se disculpa con él.

“Hasta que él no pida disculpas, no me llame, o diga sus disculpas públicamente, yo no voy a ir a la radio. Esto ya se los dije a los directivos. Creo que es un tema de respeto, porque yo soy un compañero de trabajo”, advritió.

En ese sentido, enfatizó: “¿Qué me van a decir que no estoy a la altua de él? Posiblemente no lo esté, pero merezco respeto”.

