Para Baby Etchecopar, Argentina "tomó la postura de estar con los países de mierda"

Durante su editorial, Baby Etchecopar cuestionó al Gobierno por el caso del avión venezolano-iraní que se encuentra “inmovilizado” en Ezeiza y señaló que este hecho no fue “ni una casualidad ni un error”.

“¿Es para tanto? Esto es por la voladura de la AMIA, por la embajada de Israel, por la muerte de Nisman, quedó el prejuicio, entonces ahora cualquier iraní que anda sobrevolando el Estado parece que viene a hacer un atentado. Quédense tranquilos que Alberto tiene todo manejado”, expresó el periodista este lunes 13 de junio en el inicio de Basta Baby (A24).

Luego, Etchecopar señaló: “Si vamos a hablar en serio, no creo que Alberto sea un pelotudo, que Cristina estaba enojada, encerrada, y que como ven que se están cayendo a pedazos hacen cualquier cosa. No, ya estamos vendidos a Cuba, a Venezuela, a Rusia, a China y a Irán”.

“Ellos están gobernando para Ortega, para Cuba, para Venezuela, para Irán y para Rusia. La Argentina ya tomó esa postura de estar del lado de los países de mierda”, sostuvo el conductor durante la apertura de su programa.

En esta misma línea, añadió que “el país ya está alineado con la escoria, con los países extremistas” y afirmó que esto “no es una casualidad, no es un error, ni es un negociado”. Por el contrario, Etchecopar expresó: “Creo que se hacen los boludos y esto va a explotar, nos vamos a despertar un día con un gobierno autoritario y totalitario, y como el argentino es cagón, nos vamos a callar la boca”.

AMIA y DAIA pidieron explicaciones sobre el misterioso avión venezolano ligado a Irán

A su vez, el periodista cruzó a la oposición y los calificó de “cagones inservibles” por estar haciendo diferentes actos y apariciones públicas de cara a las elecciones presidenciales del 2023, en lugar de “darse cuenta que entregamos el país y que ya está en manos de otros países”.

“Creo que el país ya está muerto, creo que la tasa de desocupación es altísima, que la industria no quiere industrializar nada, que el campo no quiere plantar, la gente no quiere laburar más, y, como dijo el presidente, el mérito no existe”, concluyó el conductor.

AS/ff