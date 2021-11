El Dipy se lanza a la política: "Me pongo a disposición de cualquier partido para sacar a estos chorros"

El cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido en la movida tropical como "El Dipy", publicó un video en sus redes sociales donde se ofreció "a cualquier partido" para lanzarse a la política. Con un discurso marcadamente antikirchnerista, el músico suele ir a programas de televisión de línea opositora y además logró fotografiarse con el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza", empezó diciendo el cantante en referencia al asesinato del kiosquero Roberto Sabo, asesinado de un balazo en la cabeza este domingo en Ramos Mejía.

En apariciones públicas anteriores, El Dipy se mostró como férreo opositor del gobierno de Alberto Fernández y más aún del kirchnerismo. Por esa posición fue convocado a diversos programas de aire muy críticos a la administración nacional e incluso llegó a tener opiniones positivas sobre la dictadura militar de 1976. Por esas declaraciones tuvo un cruce con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?", la chicaneó.

Esta vez, el cantante se puso a disposición de "cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros". Además envió un mensaje cifrado a personas que supuestamente lo habían amenazado. "¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve", afirmó.

Además de hablar sobre el asesinato de Sabo que disparó protestas vecinales y enfrentamientos con la policía, el cantante tropical cuestionó a los dirigentes peronistas que comandan los destinos de La Matanza y al intendente local, Fernando Espinoza. "Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", detalló.

"La Matanza no avanzó nunca", cuestionó El Dipy. Por eso afirmó su deseo de vincularse con la política para tratar de resolver esos problemas. "Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos", aclaró.

Sus acercamientos a Juntos por el Cambio

Utilizando sus redes sociales para pedir contacto con los principales dirigentes cambiemitas, El Dipy logró sacarse fotos con el ex presidente Mauricio Macri y la referente del PRO, Patricia Bullrich. "Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?", había sido la misiva digital que había enviado.

La estrategia resultó y el propio Macri le respondió: "Cuando quieras hacemos la foto". Luego, el cantante hizo público el encuentro. "¿Que pedí? FOTO... ¿Y que pasó? Salió selfie con Mauricio Macri!! Hasta almuerzo pegué!! Besis para todes...", publicó en su cuenta personal junto al ex mandatario nacional donde aclaró que además compartieron una comida.

¡Gracias Dipy por no callarte! Sos un ejemplo de superación y la confirmación de que se puede salir adelante con honestidad y trabajo.

Envalentonado por su contacto con Macri, también usó sus redes para convocar a Bullrich. "Ya me saqué dos fotos para hacer reventar a los kirchneristas. Me saqué foto con Macri y con Milei. Necesito otra para que revienten más. A ver... ¿a quién más odian los kirchneristas? Ahhhh si.... Hola @PatoBullrich. Sale selfie?", provocó.

Finalmente, logró su cometido e incluso Bullrich le dejó un comentario de agradecimiento. "¡Gracias Dipy por no callarte. Sos un ejemplo de superación y la confirmación de que se puede salir adelante con honestidad y trabajo ¡Yo te banco!", expresó la dirigente de Juntos por el Cambio.

