El fin del mundo más celebrado de los videogames

Creo que estos relatos, esta saga llena de fans, hoy puede decir mucho sobre todo lo que sucede en el mundo”, comenta Jonathan Nolan a PERFIL. Habla sobre la nueva gran producción de Prime Video, Fallout, inspirada en la clásica serie de videogames que aprovechaba el imaginario de un desastre nuclear para dotarlo de un universo visual poderoso. Así, los diferentes episodios de Fallout, como clásico gamer, se han sucedido. Y ahora llega esta serie, producción de los showrunners Jonathan Nolan y Lisa Joy (sí, el guionista de Batman junto a su hermano Christopher Nolan). Después del fiasco de Westworld, la serie cancelada antes de su final, Nolan ahora genera una serie con una ferocidad fuera de borda, que se sume al lomo de la comedia y de la acción a la Mad Max para, precisamente, contar cosas de este mundo desde uno ubicado 200 años después de un desastre nuclear global. Uno de sus grandes actores, Kyle MacLachlan, un mito de la actuación en Hollywood, le sigue los pasos a Nolan: “Es una serie que trata sobre la familia, suena raro considerando que hay mutantes, diferentes castas, masacres, secuencias musicales con evisceraciones, pero se trata de encontrar una nueva familia en un nuevo escenario, y como esa unidad, sea el vínculo sanguíneo o no, vuelve a parece. También muestra otra cosa más difícil de ver: en cualquier escenario, siempre aparece la violencia, la idea de clase, la búsqueda de la ventaja; siempre aparecen nuestros peores instintos. Por suerte Nolan es alguien que sabe contar muchas cosas al mismo tiempo”.

El actor Walton Goggins es otro nombre gigante de la serie, crucial en clásicos como Justified, se sonríe: “Es impresionante como en todo momento de la humanidad, incluso considerando la historia de esta serie, aparece la comedia. Lo que quiero decir es que estoy seguro que incluso en el peor de los escenarios, dos cosas aparecen: la comedia y la violencia. Pero aquí, esa comedia, esa sonrisa, esa construcción de una alteración de la realidad te muestra eso. Claro que el mundo vive un momento horrible, y es muy fácil tomar este fin del mundo como parámetro. Muchos de nosotros nos levantamos algunos días pensando: ¿pasará algo así? Es un comfort, uno simple, entender que comedia va a definir siempre algo de nosotros”. Se suma Graham Wagner, uno de los productores ejecutivos: “En un mundo de adaptaciones de franquicias, realmente queríamos hacer algo especial y distintos. Para eso conseguimos un cast con estos nombres, pero también buscamos un tono puntual, particular, que no hubiera tenido lugar sin el apoyo de Prime Video. Esa es la locura de este momento: hacer una serie sobre el fin del mundo, un fin del mundo, donde todo se acaba por culpa de las corporaciones, que deciden quien se salva, que provocan el fin, financiada, por supuesto, por una de las corporaciones más grandes del planeta. Claramente eso es una señal de algo, pero no sabría decir exactamente una señal de que”. Nolan vuelve sobre esas palabras: “Las ficciones actuales no pueden no estar marcadas por el presente. Claro, cuando presentan un infierno en vida, una fantasía que es remota pero que su génesis hoy no parece tan remota, todas las alertas se disparan. Pero por eso estas ficciones permiten, sin querer serlo, un espejo. Acá tenemos una comedia negra, acción salvaje, un milagro del diseño, y por suerte una de las mejores series que van a ver en el 2024. Es un lujo celebrar el legado de un videogame clásico de esta manera”.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mirada desde adentro

La actriz Ella Purnell, famosa por su rol en Yellowjackets, es una de las protagonistas del show, y ella cuenta: “Era impresionante el set, era impresionante ver ese universo visual, tan clásico, con sus colores, con sus diseños. Verlo ahí, frente a nosotros era muchísimo. Hay una construcción aquí como no hay hace rato en una serie, y eso es aprovechado siempre. Siempre quedamos muy impresionados por todo lo que Jonathan Nolan quería filmar, y una vez que pudimos ver los episodios, no pudimos creer lo que estábamos viendo. Realmente es una serie que ve como pocas cosas”. Se suma Aaron Clifton Moten, otro de los actores protagonistas: “Cuando vi esas construcciones, esos trajes, esos diseños, realmente nos emocionamos mucho. Ahora cuando empiezas a usarlos, cuando vez el maquillaje del personaje de Goggins, cuando vez ese mundo salvaje, fuera de la norma, empiezas a sentir que podés ser parte de algo grande, de algo que casi nunca se vio de esta manera en la televisión. Y ahí es donde te ponés tan orgu-lloso como nervioso. Sobre todo sabiendo todos los fans que hay, sabiendo como todos siguen a este juego, como quieren que esta versión diferente a todo lo hecho sea el nuevo juego. Es mucho, y la verdad no puedo sentir más que orgullo de estar ahí. Queremos crear un nuevo clásico del sci-fi moderno, que entiende todo lo que se ha hecho y que ahora busca contar algo radical. Tenemos la base perfecta. Esperamos que todos adoren lo que hicimos”.