El pop argentino y su fiesta

Diez años después, Argentina Comic Con sigue siendo un clásico en argentina. Ya en el clásico centro costa salguero (después de un intento en la rural, con no buenos resultados), el evento comenzó el pasado viernes, y hoy sábado y domingo tendrá sus días con más circulación. Rompiendo récords cada año, el evento este año tiene como invitado provincial a ernie hudson, el famoso actor de la saga Cazafantasmas. Esa invitación responde más a un momento clásico de la con, donde los invitados de cultura pop era abundantes (la crisis, claro, pero también las distribuidoras que han puesto todos los cañones en eventos más grandes y han descartado de plano, salvo conveniencias de rodaje, el territorio argentino). Otro de los invitados de lujo que se cayó más rápido con una bala fue Brandon Routh, el actor famoso por su rol como Superman. Lo cierto es que el esfuerzo de Argentina Comic Con es cada vez más notable: en este escenario, lograr un evento amplio, con shows, con invitados como Emilio Treviño y Juan Guzmán, del universo de las voces, es muy complicado. Una de las vetas que el show ha encontrado para resarcir determinadas ausencias tiene que ver con los shows musicales, que aumentan año a año: en este caso desde homenajes a Rocky hasta Star Wars Parade (que no es show, pero apela al universo del espectáculo), sumando a Reservoir Songs, la recientemente hiperactiva Back to the Orchestra, e incluso un concierto de The Beats, la famosa banda beatle (algo que se siente un poco fuera de registro, pero que muestra la ampliación hacía el rincón del show a la hora de la producción). A la hora de las historietas y el cosplay, siguen siendo rincones que no ven alteraciones: sigue sin haber nombres extranjeros del medio de los cómics, todo está apuntado al espectáculo, a las series y el cine (eso no implica ignorar la historieta argentina, sin dudas, o aniversarios como los 85 años de Batman). Es un año difícil para cualquier evento masivo y Argentina Comic Con sigue encontrando maneras de ser relevante y ser un punto de encuentro excepcional para el pop en nuestro país.

1 Un Cazafantasmas original se pasea en Argentina

Ernie Hudson es una leyenda pop. Sin dudas, sus caminos en Hollywood tienen varios hitos (El cuervo, Miss Simpatía, la serie Grace and Frankie, La mano que mece la cuna) pero sin dudas el personaje más famoso de su carrera es el trabajador devenido billonario Winston, el Cazafantasmas contratado, que fue parte de la formación original del famoso grupo original junto a Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bill Murray. Ergo, Hudson es uno de los cazafantasmas originales. Es el gran invitado de Hollywood y que celebra el público nostálgico. Hoy a las 19.15 en el Main Stage y mañana a las 16.15 en el mismo lugar.

2 Los actores de doblaje: un arte siempre celebrado

Desde la visita de la mayor parte de las voces originales de Los Simpson Argentina Comic Con dejó en claro una cosa que ya venía marcando: la importancia de los actores de voz, de aquellos cuyo trabajo permite versiones en español de personajes clásicos o incluso que devendran muy amados. Emilio Treviño, que se presenta mañana en el Main Stage a las 13, tiene muchos nombres en su haber: Miles Morales, en todas sus versiones, Lloyd en LEGO Ninjago, Denji en Chainsaw Man, Robin en LEGO Batman, Ben en Ben 10, y hasta Norman en ParaNorman. Una cita a no perderse con un artista esencial del medio.

3 Vengo a decirte del show de Alejo y Valentina

A las 14.45 el domingo en el Main Stage, un clásico de la animación argentina, nuestro South Park, nuestro Beavis & Butt-Head, llega al escenario principal de Argentina Comic Con. Así es: Alejandro Szykula, creador de la serie, llega después de un largo camino, desde LoCoARTS y MTV, pasando por Flixxo al fenómeno de TikTok, a este espectáculo, a esta enorme celebración del estilo que genera miles y miles de visualizaciones todos los días. Veinte años después, es hora de juntarse a decir todas las frases, todas, las que han memorizado ya varias generaciones de adoradores de Alejo y Valentina.

4 Un poco de ritmo clásico y sorprendente

The Beats en Argentina Comic Con. Cada vez más apuntando a los shows, a que sea un evento donde permanecer un día entero con diferentes espectáculos (expandiendo la idea de cultura pop, cada vez más lejos, por mucho, de la palabra “cómic”), ahora le llega el turno a la famosa banda The Beats, una de las más reconocidas a la hora de recrear canciones del repertorio de The Beatles. Nuevas ideas, nuevos públicos, nuevas experiencias. Argentina Comic Con agiganta su espectro y en este concierto eso queda en más evidencia que antes. Veamos que sucede con el pop más famoso del planeta hoy a las 18.

5 El recuerdo del maestro Robin Wood y su aventura

El Corto Maltés, el clásico creado por Hugo Pratt, es una de las grandes presencias, del lado historieta de la ecuación, de Argentina Comic Con este año. Con la presentación de material el sábado a las 16 en el Auditorio y el domingo con la charla en el mismo auditorio de Hugo Pratt: La historia jamás contada, a las 17.20, la presencia de creador y creación será notable. En la nueva vida del personaje, en el saludo a su genio responsable, aparecen muchas formas de las mejores historietas de la historia del medio. Por ende, bienvenido este combo.

6 El saludo al adorado creador de Dragon Ball

El sábado a las 14 en el Auditorio se celebra un evento donde Argentina ya se ha destacado: un homenaje al mangaka Akira Toriyama, creador entre muchos clásicos de la muy amada serie animé Dragon Ball y su varias iteraciones en otros formatos. La reciente muerte del autor japonés hizo obvio lo que todos ya sabíamos: es una leyenda que ha creado un objeto con un nivel de adoración multigeneracional por fuera de la norma. Habrá que ver si se vuelve a romper el récord de personas reunidos para celebrar al famoso contador de historias. Fans de Dragon Ball, es el momento de hacer acto de presencia para sorprender al mundo otra vez.

7 85 años del personajes más cool de los supercómics

El sábado a las 15.20 llega la charla “OVNI Press presenta: Batman 85 años”. Desde su debut en 1939, Batman se ha convertido en el personaje más cool del medio. No importan Superman ni Spider-Man, es imposible pensar el cómic, su vida moderna, su vida pasada y la que sigue sin el hombre que todo lo puede y que ningún súper poder tiene. Una charla para celebrar, aprender, discutir y entender cómo se celebra un aniversario único para un objeto generado por varias situaciones concretas y puntuales de la cultura pop. Una nueva vida para el famoso justiciero aristócrata con orejas puntiagudas.

8 El gigante Quique Alcatena es saludado nuevamente

Pocos nombres de la historietas argentina han creado tantos mundos como Quique Alcatena. Pocos nombres dibujan con tanto amor: su pasión por los superhéroes, por la aventura, por aquello que nunca nadie ha contado, Alcatena narra, cuenta, y dibuja, y la historieta no queda igual. Hablar con él implica entender no solo como funciona de muchas maneras la historieta, si no con un creador que ha marcado a la historieta nacional y que ha sabido generar su huella en el plano internacional. Pocos dicen tanto sobre todo lo que puede hacer la historieta como Quique Alcatena.

9 Los sonidos sinfónicos de los clásicos hacen presencia

El sábado a las 15.30 en el Main Stage llega la orquesta dirigida por Damián Mahler, Back to the Orchestra. En su recorrido, Back to the Orchestra ha celebrado sonidos sinfónicos de John Williams, de Jurassic Park y de muchas formas distintas de los sonidos más famosos de la historia del cine. Era más que lógico que la fiesta multigeneracional de la orquesta llegue a Argentina Comic Con. La presencia en esta edición habrá que ver que implica en términos de sonidos, si se trata de un grandes éxitos o viejos clásicos que suenan nuevos. Será una experiencia inolvidable para todos los que nunca escucharon una orquesta.

10 El fenómeno de Enzo Vogrincic saluda a su público

El uruguayo Enzo Vogrincic tiene legión de fans. Desde su paso por La sociedad de la nieve, el film nominado al Oscar de J.A. Bayona, su figura no para de crecer en todos los rincones. Uno de ellos es la cultura pop, donde entre el fanatismo fuera borda y su talento, se ha producido una sinergía perfecta, que crea un nuevo gran nombre de la actuación en la región. Vogrincic llega para festejar junto a los fans un año donde su presencia en los medios ha crédito fuera de la norma, y para hablar sobre todas producciones de las que se encuentra siendo parte, en su obvio camino hacía Hollywood. Hoy a las 14.30 en el Main Stage.