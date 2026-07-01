Falleció el actor y director Santiago Ríos, reconocido por su trabajo en "Los simuladores", "Casados con hijos" y "Los Roldán"

El actor, dramaturgo, docente y director Santiago Ríos murió este miércoles, 1 de julio, según informó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. El artista era famoso por su participación en series tan exitosas como “Los simuladores”, “Casados con hijos”, “Tumberos” y “Los Roldán”.

Ríos nació el 15 de octubre de 1955 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. Se había formado con Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet y, posteriormente, él también desarrolló una extensa y exitosa carrera como docente teatral.

Santiago Ríos

En televisión trabajó en series tan populares como “Casados con hijos”, “Los simuladores”, “Son amores”, “Tumberos”, “Argentina, tierra de amor y venganza”, “La niñera”, “Los Roldán”, “Patito Feo”, “Graduados”, “100 días para enamorarse”, “Casi ángeles” y “El mejor infarto de mi vida”.

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En teatro fue dirigido por Pompeyo Audivert, Rubén Szuchmacher, Agustín Alezzo, José María Muscari y Norman Briski; y participó de obras como “Rey Lear”, “Los Locos Addams”, “Sinvergüenzas”, “Stefano”, “Marat-Sade”, “Extraña pareja”, “Dice mamá que basta” y “Filomena Marturano”, entre otras.

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En cine trabajó en films como “Tiro de gracia”, “Amor a mares”, “Lucky Luke”, “La boleta”, “La furia”, “El abismo… todavía estamos” y “Corazón iluminado”.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices por el deceso de Santiago Ríos

“Despedimos al actor Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la TV. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, expresó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

El mensaje generó una gran repercusión en las redes sociales y mucho recordaron su paso por “Cha, cha, cha”, el icónico ciclo de humor de los años 90 encabezado por Alfredo Casero, Fabio Alberto y Diego Capusotto.

HM/MSS