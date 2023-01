La adaptación del videojuego más sentido llega a la TV

The Last of Us puede ser tranquilamente considerado el mejor videogame moderno, y la razón de esa afirmación tiene que ver por como la creación de Naughty Dog se desarrolla a la hora de contar una historia sentida, con un clima, creando un mundo, y como conjuga aquello con, por supuesto, una gran jugabilidad, revolucionaria en muchas de sus facetas (como pensar personajes, ambientes, la pelea final y así la lista). La alteración de The Last of Us llegó de la mano de Playstation, de Sony, en 2013, y desde ese entonces, mucho se hablado: su mundo acabado, en ruinas, y la popularidad de criaturas del fin de la civilización hicieron que inmediatamente la máquina obsesionada por las franquicias, es decir, Hollywood quisiera adaptar el juego, original y secuela, al cine o a las series. Finalmente, HBO MAX estrena, en lo que busca ser el primer lanzamiento de una serie grande de 2023, The Last of Us y su primera temporada. Los showrunners son Craig Mazin, famoso por el suceso de Chernobyl, y Neil Druckmann, director creativo del original (una elección que busca acabar con la maldición de las adaptaciones de videogames que se dan la frente contra otro formato). El mismo Mazin aseguró en conferencia: “Creo que uno de los desafíos más grandes tuvo que ver con entender que el videojuego tiene mucho de buscar que te sientas inmerso en ese universo, por ende, darle al jugador un universo y un clima que lo aislen, que ponen el foco en el personaje y no tanto en algo que haría la televisión (donde uno es un espectador pasivo). Entonces a la hora de filmar había que distinguir que partes de la historia original, que es la que queremos respetar y contar, se prestaban a un modo cercano a las series, y que partes necesitábamos mutar en otra cosa, para al menos poder existir en este nuevo formato. Las adaptaciones de los videojuegos siempre se equivocan al buscar replicar la forma en que se juega, y nosotros sentimos que lo importante era entender que había ahí como relato que le permite una nueva vida”. Se suma a esa idea Neil Druckmann, el guionista y director creativo del original:

Lo más difícil para mí fue descubrir, a partir de esta necesidad de ver su vida en otro medio, que es lo que sintetiza este universo, que es lo que podría hasta definirse como central y capaz de ser permeable, pero sin perder su identidad. Los temas, sus mensajes, entender quienes son estos personajes, y cómo podemos ir más allá entendiendo fortalezas y debilidades antes: todos eso fue muy crucial, pero también fue fascinante, cuando comenzamos a crear al show.

Los protagonistas, quienes dan vida a Joel y Ellie, no son otros que dos laureados del modo geek de la vida moderna: Joel es Pedro Pascal, el chileno famoso por su papel en The Mandalorian y Game of Thrones, y Ellie es Bella Ramsey, inolvidable en su rol como Lyana Mormont en Game of Thrones. Pascal dice en la misma conferencia: “Creo que ha sido fascinante para todos nosotros. En mi caso, y creo que en el de todo el equipo, se trata de un material de base con el que ninguno de nosotros ha trabajado antes. Pero al mismo tiempo, que nos informa de los personajes como pocas cosas con las que hayamos trabajado antes. Me refiero al

nivel de detalle en la construcción de los personajes, claro. Nunca había podido trabajar tanto un personaje. Había un miedo de sacar demasiado del videojuego. Siento que nunca había logrado un trabajo tan profundo en un personaje”. A él, se suma la palabra de Ramsey: “Adoramos el juego, como base. Y Craig iba escribiendo a medida que hacíamos la serie. Entonces el juego nos servía para tener una base. Estuvimos filmando casi por un año, y fue muy impresionante”.