La continuación de un clásico de la televisión

Durante mucho tiempo a Cris Morena, actriz, compositora, productora y empresaria se la asoció con la pantalla de Telefé. Pero desde este año armó propuestas con la plataforma internacional HBO Max, estrenó Te quiero y me duele, íntegramente filmada en México, que aún se puede ver. Ahora terminó de grabar en la ciudad de Montevideo los cuarenta capítulos de treinta minutos de lo que puede ser la primera temporada de Margarita, serie que se conocerá en el 2024. Definida como un “cuento de hadas moderno, que llega para demostrar que los sueños se cumplen, solo si, volvemos a creer”.

Muchos recordarán Floricienta, éxito que transcurrió desde el 2004 hasta el 2005. Esta creación es una continuidad muy actualizada de aquella historia. Nada de improvisación es el sello de Cris Morena, por eso filmó luego de un arduo proceso de pruebas hasta encontrar a todos sus más jóvenes protagonistas. El elenco de los más experimentados lo integran varios que ya trabajaron con ella como Isabel Macedo, Mery del Cerro y Julia Calvo e incorporó a Rafael Ferro.

Los protagonistas jóvenes serán Mora Bianchi, como Margarita y Ramiro Spangerberg, como Merlín, quienes estarán acompañados por Tomás Benítez, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Fran Ruiz Bartlett, Pilar Masse, José Barbeito, Pamela Baigún, Martiniano Rodríguez, Antonella Podestá y Joaquín Reffico.

Cris Morena reflexiona: “Es un mundo permanentemente cambiante. Trabajo desde hace más de treinta años en este tipo de historias, más o menos juveniles, más o menos familiares. Esta es básicamente infanto-juvenil. Creo que a un chico de 15 años le va a encantar y mi nieta que tiene 5 y ya vio el tráiler le fascinó. Fui a lo emocional. Estoy en un momento de entrega, ya hice todo lo que tenía ganas de hacer. Nunca trabajé por encargo, tuve la suerte de hacer todo lo que a mí me gustaba. Fue maravilloso que HBO Max nos diera esta posibilidad enorme”.

“Siento que la sociedad cambia como los seres humanos – subraya Morena– algunos profundizan más, otros menos, algunos se conectan con el universo, otros no. En mi caso me conecto permanentemente con el universo y necesito que a través de Margarita hacerlo desde una manera lúdica, divertida y alegre. No pienso que antes era mejor. Tengo la teoría de que las plataformas van a terminar siendo grandes televisoras, o sea, en el fondo se van a unir y quedarán tres o cuatro: no da el mundo para todas.”

Cris Morena trabaja desde hace varios años con un mismo equipo. Margarita fue dirigida por Eduardo Ripari y Mariano Ardañaz, los guiones vuelve a compartirlos con Leandro Calderone y la producción es de CMG y Cimarrón. Todos los jóvenes estudiaron en Otro Mundo, ámbito al que ella prefiere definir como “espacio de aprendizaje, usina de proyectos y semillero de talentos” y no escuela. De allí salieron varios de los debutantes, entre ellos la protagonista de Margarita, Mora Bianchi: “Esto es lo que soñé desde muy chica: actuar y cantar. Estamos todos juntos en un hotel divino en Montevideo. Cada uno en su cuarto, por supuesto”. Hubo un año previo de entrenamiento, por lo cual todos llegaron a las grabaciones con los libros y canciones sabidas, más las coreografías de Gustavo Carrizo.

Están los actores que ya trabajaron con Morena como Julia Calvo, quien ahora encarnará en Margarita a Hada. Dice: “El personaje tiene mucho que ver con la parte del cuento más poética de toda esta historia. Es muy terrenal, es la gobernanta y la institutriz de la princesa Daisy. Siento que en mis textos es donde baja la línea de algunas cositas, casi máximas que harán pensar. Está muy presente que todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad”. Su sumará la opinión de Mary del Cerro, quien hará de Yamila: “La veo a ella muy cercana al cine, quiere ser Delfina (Isabel Macedo) todo el tiempo y nunca llega. Tiene una ambición absoluta por ser ella y en varios momentos toma su lugar, pero no la ven igual y por eso mismo mi personaje resulta ser gracioso, no tiene maldad, es casi tierna”.

Todos los intérpretes están en Montevideo desde fines de julio y en el caso de Mary del Cerro como Isabel Macedo esa mudanza implicó cambio de escuela para sus niñas. “Estamos cerca, pero no es Buenos Aires –subraya del Cerro- vivimos una experiencia única, que no tenía ni idea de cómo iba a salir. Fue un gran aprendizaje tanto para mí como para mis hijas (Mila y Cala), cambiarlas de país y de colegio.”

Una protagonista muy conocida para los seguidores de Floricienta es la mala, malísima de Delfina, que volverá a ser interpretada por Isabel Macedo. Aclara: “Para mí fue como encontrarme con un personaje nuevo, sí tenía la base de lo que ya había hecho con repercusión. Esta versión tiene mucho de las redes sociales, hoy es el tiempo de ellas”. Macedo también debió coordinar una mudanza familiar ya que sus dos hijas son muy pequeñas: Isabelita, a quien le dice Belita (5 años) y Julia de un año.

Se sumará un nuevo malo, Severino, ex diplomático de Krikorogán, encarnado por Rafael Ferro quien sorprende con su análisis: “Hace poco me habían ofrecido un malo para un programa dramático y preferí desistir. En otro momento me pareció un juego, pero hoy me pesaba mucho. A esta altura de mi vida y con todo lo feo que pasa si no es un villano de comedia, prefiero no hacerlo.”

Las grabaciones fueron de lunes a sábados con horarios muy extendidos que empezaban a las 7 de la mañana y podían terminar pasadas las doce horas de labor. Se sumaron algunos intérpretes uruguayos y la mayor parte del equipo técnico también es de esa nacionalidad. En total fueron más de trescientas personas, entre delante y detrás de cámaras.

El método Cris. Una de las características de las producciones de Cris Morena es que se graba en ámbitos reales. Llevó una ardua búsqueda encontrar esta mansión con lago incluido en la zona de Carrasco donde se filmaron muchas escenas. Todos los jóvenes actores fueron elegidos por Cris Morena, ella llamó a sus padres y luego tuvieron una cita dándoles a conocer las condiciones del trabajo. No terceriza la selección, es ella la que emprende la búsqueda que incluye Instagram. Pasaron por la selección más de cincuenta, algunos ya eran alumnos de Otro mundo, otros ingresaron una vez aprobados. Nada se improvisa en el mundo ficcional de Cris Morena. Las historias de estos debutantes se iniciaron en el 2019, aunque algunos subrayan que tienen vocación desde niños. Hay que subrayar la presencia de sus padres en el desarrollo de sus vocaciones. Se descubre que las pruebas que debieron pasar fueron muy cuidadas, imperando el respeto hacia los postulantes. Todos coincidieron a la hora de relatar cómo llegaron a integrar el elenco de Margarita.

Uno de los personajes, Romeo, es autista, por lo cual el actor José Barbeito aclara: “Se encuentra dentro de este espectro y creo que lo transforma en uno de los más empáticos de la serie. Conocí a un artista plástico, ví películas, videos y documentales. Básicamente el año pasado me volví loco investigando.” Se sumará Joaquín Reffico, quien anticipa: “Me dicen Refy e interpreto a Zeki, una persona no binaria de 17 años, muy creativa e impulsiva”.

El autismo, la juventud no binaria y la búsqueda de identidad serán tres ítems que sobrevolarán la historia de Margarita, y lo harán a través de música y coreografías. Es el camino que eligió Cris Morena para contar esta historia a estas nuevas generaciones, donde siempre el bien vence al mal.

*Enviada especial a Montevideo.