La muerte sin dolor ni tristeza

En “Tanto para el descanso como para la reproducción”, obra escrita por Adam Meisner (Ottawa, Canadá) se presenta una generación de humanos del futuro llamada ISH. En el texto, el planeta parece haber sobrevivido. Nos gusta pensar que rescatamos a la Madre Tierra de una próxima muerte. La tecnología es altamente sofisticada, pero usada solo para aprender, comunicarse a la distancia, y soñar. Bebés llegan al mundo, pero no le pertenecen a sus padres. Las enfermedades fueron casi erradicadas, y la religión fue reemplazada por una sociedad unificada por “fundamentos de vida”. La muerte sucede sin dolor ni tristeza, debido a que los humanos no tienen familia ni tienen amigos. Algunas de estas ideas sobre el futuro son posibles “mejoras” del presente, pero las personas ISH perdieron algunas cosas a lo largo del camino.

Las personas ISH del futuro creen que los problemas de género llevados al extremo fueron la causa de conflictos alrededor del mundo y una solución “pacífica” fue remover esos extremos, para darle a la humanidad un estado más “ecualizado”. La vida familiar dominada por los hombres se cree que es una de las causas de violencia y pasiones como los celos, y la codicia, provocando fricciones y guerras.

En la obra, a lo largo de los años estos problemas fueron reemplazados por personas sin género, sin nombres, donde son sólo números.

Estos personajes no buscan contacto físico, valoran el espacio personal, y tienen muchos sueños.

El mundo del futuro de las personas ISH se expone con algunos problemas. Mientras los personajes tratan de entender a las personas de hace doscientos años, algunos de ellos se tientan por practicar aquellos comportamientos de los millennials. Algunas personas ISH se sienten atraídas por el glamour del pasado, por el comportamiento frenético y muy “ocupado” de los millennials, y por la sexualidad abierta de hombres y mujeres, lo que causa un nuevo conflicto en sus vidas.

En esta ficción sobre el futuro, las personas ISH conservan todos los sentidos excepto las necesidades sexuales. Ven, sienten, saborean, olfatean, y se cuidan. Pero no aprueban el amor como posesión y control del otro, y “formar vínculos” no están en armonía con la población en general.

Talk is Free Theatre (Barrie, Canadá) realiza tours a otras partes del mundo con el objetivo de compartir y generar un impacto. No se busca solamente contar historias canadienses con personas de otros países, también se hace foco en el trabajo con nuevas audiencias quienes tal vez no tienen acceso al tipo de teatro que produce TIFT.

Las giras internacionales son, además, una oportunidad para tener nuevas miradas sobre el mundo afuera de Canadá y a su vez construir colaboraciones con organizaciones artísticas quienes probablemente no tienen acceso a este tipo de propuestas.

Cuando Arkady Spivak visitó Buenos Aires con Sweeney Todd (obra inmersiva realizada en Timbre 4 en febrero de este año), volvió asombrado por la cantidad de teatros, obras y musicales sobre Av. Corrientes y toda la escena porteña. A su vez, nos contaba que fue hermoso aprender más sobre el gran rango de teatro que existe en Buenos Aires, y el amor por el arte que tienen los porteños. La energía y el entusiasmo del equipo argentino reforzó la idea sobre el teatro en Argentina: hay una gran pasión por compartir historias de todas partes del mundo, un amor que compartimos también de Talk is Free Theatre.

*Directora de la obra.