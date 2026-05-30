“La ópera tiene que salir a buscar público”

Ópera Independiente de San Telmo nace de una pregunta simple y necesaria: ¿por qué hay tanta gente que se emociona con una voz lírica, pero nunca pisó una sala de ópera? Creo que la respuesta es clara: la ópera suele percibirse como un arte lejano, caro, cerrado y elitista. Y, spoiler, es todo lo contrario.

A la par, para los artistas existe otro problema estructural: entre los conservatorios y los grandes teatros oficiales, como el Teatro Colón, hay pocos espacios intermedios donde los jóvenes cantantes puedan desarrollar personajes protagónicos completos. Sin experiencia nadie los toma, por más talento que tengan. Esos artistas merecen un espacio y un trato digno. Por eso nace nuestra compañía: para acercar los artistas a la ópera y la ópera a la gente. Nuestro grupo funciona como una cooperativa autogestiva. Cada área tiene sus responsables —dirección general, producción, dirección musical y escénica—, pero todos remamos para el mismo lado y a pulmón. Gestionar nos supone un aprendizaje constante que cambia de obra en obra y de temporada en temporada. Estamos en crecimiento permanente.

Nuestro compromiso con los artistas emergentes es darles lugar cuando los circuitos tradicionales todavía no los miran. Muchos talentos quedan sin escenario y creemos que, si el sistema está mal, no alcanza con quejarse: hay que cambiarlo. Y cambiarlo implica accionar, crear y construir espacios donde antes no los había. Para muchos artistas, los primeros contactos con la ópera suelen darse en actividades formativas o espacios alternativos. Nuestro equipo reconoce el valor de esas experiencias porque todos conocimos la ópera en una iglesia, en la muestra de canto de un amigo o en una función en un teatro de barrio. Sabemos que existe un público enorme fuera del Teatro Colón que todavía no fue alcanzado.

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Por eso nuestra compañía no se queda en los circuitos habituales. Trabajamos tanto en Capital Federal como en el Conurbano, en teatros, iglesias y espacios alternativos. Tenemos una misión: si la gente no viene a la ópera, la ópera va hacia donde está la gente. Queremos que se enamoren como nosotros nos enamoramos.

Sabemos que hace falta cierta preparación previa para acercarse al género. Y no hablamos de vestimenta —porque se puede ir hasta en chanclas— sino del idioma, las temáticas o la duración de las obras. Por eso siempre subtitulamos nuestras funciones al español y proponemos puestas menos tradicionales. No nos van a ver cantando en la luna, pero tampoco completamente atrapados en la época barroca. Queremos demostrar que las historias que contamos siguen vigentes. Nuestros personajes son humanos de carne y hueso, llenos de vida, amor, dolor y pasión. Nuestros intérpretes cantan lo que el alma grita.

Desde nuestra fundación, en 2022, buscamos crecer sin prisa, pero sin pausa. En 2024 llevamos La Bohème a seis espacios distintos. En 2025 repusimos la obra en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile, gestionado por la red ACRA. Luego continuamos con montajes de Rita, Pagliacci y Così fan tutte, esta última con orquesta.

Este 2026 fuimos invitados a coproducir junto al Teatro Maipú de Banfield una versión completa de La Bohème con orquesta y tres coros para celebrar sus cien años de historia. Además, acabamos de presentar El elixir del amor en una versión abreviada pensada para toda la familia.

La temporada continuará con La Traviata en versión reducida, ideal para un primer acercamiento al género, y más adelante con Il Trovatore íntegra: una obra más intensa y dramática, con melodías populares y una trama que parece un gran culebrón atravesado por gitanos, guerras y pasiones desbordadas.

Como Ópera Independiente de San Telmo no creemos en esperar a que las cosas pasen. Creamos, salimos a ofrecer nuestro arte y buscamos tender puentes donde antes había distancia. Porque la ópera no tiene por qué ser lejana. Solo hace falta que alguien dé el primer paso. Nosotros ya lo dimos. ¿Lo darás vos?

*Directora de la Compañía Ópera Independiente de San Telmo