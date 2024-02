La vida no viene sola entre París, Buenos Aires y México

Hay días así. Salís de tu casa, estás feliz de vivir... no sabés por qué.Todavía soltera, todavía sin hijos… a pesar de todos los esfuerzos del mundo y todas tus lágrimas para lograrlos, pero feliz porque acabas de perder 500 gramos.Te sentís liviana como un globo de playa. Tus zapatillas amarillas combinan con tu bolso de sol Prüne.

Tu pelo está aplastado pero no te importa.Y es ahí, en este momento de gracia de la vida, que esperás que el fracaso te dé un respiro. En la esquina… te cruzás con tu mejor enemiga... la rubia sublime que vuelve locos a todos los hombres a quien no ves desde hace siglos. En menos de tres minutos, Ella, 90-60-90 y piernas interminables, te anuncia 1) que se casó, 2) que su marido está lleno de guita, 3) que está embarazada de cuatro meses. La mirás. ¡Está tan feliz! Y vos, con tus 500 gramos de menos, tu pelo aplastado y lo demás… todo lo demás, que le falta a tu vida. Te sentís lista para mutilar sus dientes blancos a golpes de tacón aguja. Sus dientes que muerden la felicidad mientras los tuyos, grises, no esperan roer otra cosa que la tierra.

Fue este el comienzo de la historia que imaginé para La vida no viene sola. Una comedia para todas las mujeres que están buscando el amor y para todos los machos que no saben cómo manejarlo. Una obra por y para todas esas mujeres que mueren de amor sin recibirlo, o sin recibir lo que merecen. ¿De quién o de qué es la culpa? ¿Demasiada sumisión, miedo, negarse a una misma en beneficio de los demás? ¿O falta de suerte y responsabilidad de todos estos hombres mimados que son hijos de madres que imponen sus leyes?

Esta comedia punza los conflictivos vínculos entre hombres y mujeres de hoy. La conquista del amor, única conquista que es para mí el pulmón de la existencia. La vida no viene sola resume todo lo que gran parte de las mujeres de cualquier edad, origen social o nacionalidad están viviendo, van a vivir o han vivido. ¿Cómo recuperarse después de un fracaso? Volver a sí misma, a ser la de antes...

Hice, hace poco, un mes de gira por todo México. Las funciones fueron a sala llena, y la identificación con el personaje fue inmediata. Como autora fue una gran satisfacción. Como intérprete es un inmenso placer. Muchos dicen que el personaje es muy almodovariano en sus excesos y sensibilidad. Una referencia que, para mí, es un honor. Es una obra que pretende provocar risas a través del tratamiento de la trama, la pintura satírica de la moral y la representación del prejuicio y el ridículo. Es una burbuja de champagne, un tipo de café concert-punk-cabaret-tango, con Gabo Illanes al piano, Sophie Veber como artista visual, música de Minino Garay y Nury Taborda. El show es realizado bajo de la mirada de la enorme Lia Jelin. Es una comedia hormonal donde la testosterona, la música y el espíritu parisino están muy presentes.

Nací en Francia pero estoy enamorada de la pasión latina y de Buenos Aires por su resiliencia permanente, su locura y, a la vez, su melancolía que me rompe el corazón.

Sin miedo y sin filtro, celebrando el amor entre dos continentes, dos culturas, pero con un solo deseo: divertir e inyectar una alta dosis de ganas de vivir; a pesar del caos global, siniestro y precario que nos rodea.

Bienvenidos a mi mundo... el mundo de la locura de Alex.

*Actriz, dramaturga y creadora de La vida no viene sola.