Hoy se cumplen cuatro domingos desde que salió al aire la cuarta temporada de La Voz Argentina 2022. Los participantes de todo el país siguen audicionando a ciegas con la esperanza de que alguno de los cuatro equipos se dé la vuelta para poder entrar al reality musical de Telefe y continuar con su camino a ser la voz argentina de este año.

A solo dos días de cumplirse un mes de las audiciones a ciegas, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky se siguen disputando, de manera aguerrida, con todas las herramientas a su disposición, entre ellas el bloqueo, para que los participantes los elijan, una vez se dan la vuelta en sus sillas. En total, deben completar 28 participantes cada equipo. Hasta el momento los cuatro teams están conformados de la siguiente manera:

Team Ricardo Montaner: Pablo Campos, Dandara Guimaraes, María Soledad Cabrera, Franco Casañas, Nicolás Pgnucco, Andrés Cantos, Julio Veliz, Adrián Ocampo, Elías Manuel Pardal, Leonardo Jurado, Juan Manuel Rubino, Alejandro Cena, Michelle Alifano, Valentina y Emilia Cocitta, Nuria Outour, Oliva Cuanti, Lilian Mollo, Pablo Gacía y Elías Muñoz.

La Voz Argentina 2022: así están quedando armados los cuatro teams.

Team Soledad Pastorutti: Luciana Araya, Martín A. Ronconi, Octavio Muratore, Damián Ayala, Ignacio Javier Pereira, Yhosva E. Montoya, Naiquen Galizio, Ayelen y Federico López, Nicolás Oliveri, Enrique Montesinos, Marco David Díaz, Santiago Quiroz, Andrea Guasch, María Celeste Martino, Emilia Ana Bramillas, Morena Pereyra y Nicolás Reartes.

Team Lali Espósito: Lucía Guitierrez Escribano, Pablo Carballeda, Vanesa Soledad Magnago, Vanesa Henriquez, Juan Manuel Godoy, Mora Rivarola, Angela Nararro, Julieta Silberberg, Sofía Brown, Thomas Spagnol, Yanela Toscano, Emilia Soler, Nicolás Robul, Hugo Ruiz Romero, Micaela Sabra, Tomás Sagués, Estef Figueroa, Florencia Ronconi, Lucas Bongiovanni, Salustiano Zavalía y María Soledad Cabrera,

Team Mau y Ricky: Cecilia Mirabile, Daiana Carrizo, Polina Grace, Ignacio Aguirre, Renato Barbieri, Melibea Mauriz, Luziana Cavallini, Sabrina Carbonel , Amandicia, Aneley Mattei, Julián Gallo, Juan M González, Jazmín Sparta, Alfredo Oviedo, Micaela Sorera, Victoria Cuello, Francisco Escudero y Nicolás Bossetti.

Soledad Pastorutti le apunta a este año a quedarse con el tricampeonato de La Voz Argentina. Sus otros compañeros la tienen cuesta arriba y deberán sacar lo mejor de ellos para darle una fuerte batalla para que le sea más complicado lograr el tricampeonato.

En los tres equipos hay fuertes competidores, de hecho, los coaches y hasta Marely coinciden en decir que este año el talento está muy parejo y les cuesta inclinar la balanza para decir quién podría avanzar en la competencia con mayor facilidad.

Resumen del domingo de La Voz Argentina 2022

Con éxito, este domingo de audiciones en La Voz Argentina 2022 arrancó con Elías Muñoz arriba del escenario cantando el tema “Coleccionista de canciones” de la banda mexicana, Camila. El participante se fue con Ricardo Montaner. Desde Uruguay, llegó hasta las audiciones a ciegas, Nahuel Lemes, con el tema “Será que no me amas”, de Luis Miguel, lamentablemente no fue suficiente y ninguno de los coaches se dieron la vuelta.

El turno para Nicolás Reartes llegó y con “Chacarera del sufrido”, logró que los cuatro teams se dieran la vuelta, pero Lali bloqueó a Mau y Ricky; sin embargo, eligió a La Sole. Su emoción fue tanta, que se quebró, lo que provocó que Mau y Ricky lo acompañarán arriba del escenario para contenerlo mientras decidía con quién irse.

Luego de esto se presentó Mora Rivarola. Su voz conquistó a Lali y a La Sole. La artista terminó por elegir a Lali como su coach. Otra suerte corrió la auxiliar de vuelo, Candela Casella, quien no pudo superar las audiciones a ciegas. Con los tres equipos con un nuevo integrante, solo quedaban Mau y Ricky. Su team abrió la noche con el odontólogo, Nicolás Bossetti. Dado que solo ellos se dieron la vuelta, no tuvieron que pelear con nadie por él. El grupo de los participantes de la noche lo cerró la cosmetóloga Angeles Cocciffi, que luego de tres intentos, no logró convencer a al oído de los coaches.