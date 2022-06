La Voz Argentina 2022 continúa en su fase de las “Audiciones a Ciegas”. Todavía los cuatro Teams están en la búsqueda de las mejores voces para entrar, muy pronto, a competir en la segunda fase televisada del reality de Telefe, llamada, “Las batallas”.

En ese sentido, esta noche se presentó Victoria Cuello. La participante de 24 años llegó desde Santa Fe, capital, y cantó una canción de Nicki Nicole, que logró conquistar el oído de Ricardo Montaner y de Mau y Ricky.

La Voz Argentina 2022: la respuesta de Ricardo Montaner cuando una participante le dijo que su mamá lo amaba.

Una vez terminada la audición y con la tranquilidad de que ya estaba dentro del reality, y que era momento de elegir ella con quién se quería quedar, empezó a charlar con los cuatro coaches. “Tienes mi equipo a tu orden, si quieres venir a cantar aquí, al equipo Montaner, pues bienvenida seas. Tienes para elegir dos equipos, en el otro te van a tratar muy bien, pero en el mío te vamos a tratar mejor”, le dijo Ricardo a Victoria.

Fue ahí, justo en ese momento, cuando la participante le dijo a Ricardo Montaner: “Muchas gracias. ¡Ay, mi mamá te ama!”, pero la respuesta del compositor venezolano sorprendió a todos. «Cuando me dijeron la primera vez, “Mi mamá te ama”, yo me sentí un viejito, pero ahora, ya me acostumbré” y agregó. “El otro día me dijeron: “Mi abuela te ama”, y dije, “¡Bueno, ya está!».

La Voz Argentina 2022: la respuesta de Ricardo Montaner cuando una participante le dijo que su mamá lo amaba.

La Sole salió a respaldar el comentario de la participante y le dijo a Ricardo Montaner que es porque lo sienten parte de la familia. Lali Espósito por su lado, aseguró que a ella, una fan le dijo: "Sos mi infancia” y la hizo sentir una mujer grande. La ex Casi Ángeles reconoció que es algo lindo, y que siendo aún joven, le ocurre, pues trabaja desde muy niña.

Victoria aseguró que toda su familia se desvive por todos los Montaner, que a todos los aman por igual y los siguen siempre. Finalmente, la participante de La Voz Argentina eligió a Mau y Ricky, para enfrentarse en “Las Batallas”.

La Voz Argentina 2022: publicó las cábalas de sus coaches

Rochi Igarzabal, la host digital de La Voz Argentina, consultó con los coaches del reality de Telefe, cuáles son sus cábalas para antes de salir al escenario. La primera en responder fue Lali Espósito, quien en un primer momento afirmó que no tenía nada como cábala, pero luego se retractó y afirmó que salta con una piedra que tiene la forma de su cara; sin embargo, su cara final dejó ver que estaba siendo sarcástica.

Ricky Montaner afirmó que calienta la voz y ora. Mau, el menor de los hermanos Montaner, contó que también ora al cielo, mirarse a los ojos con sus músicos y se abraza con Ricky. En esa misma línea, Ricardo Montaner aseguró que ora. Soledad Pastorutti, fue la única de las coaches de La Voz Argentina 2022, que fue consultada sobre el tema, pero sí dijo que, de adicionar en el reality, lo haría con una canción de su compañero y amigo Ricardo Montaner.