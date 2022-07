Tras un mes y medio de estar al aire con Las Audiciones a Ciegas, los cuatro equipos de La Voz Argentina 2022 ya completaron, cada uno, sus 28 participantes, con quienes avanzarán a Las Batallas, a la siguiente etapa del Talent Show de Telefe.

Desde este lunes, 18 de junio, La Voz Argentina 2022 tendrá un total de 112 concursantes, que buscan quedarse con el título de la mejor voz de esta cuarta temporada. Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, y Mau y Ricky Montaner, ya están listos para dar inicio a la nueva fase del reality.

La Voz Argentina 2022: la lista completa de los 112 participantes clasificacados a Las Batallas.

Team Ricardo Montaner: Pablo Campos, Dandara Guinaraes, María Soledad Cabrera, Franco Casañas, Nicolás Hernán Pagnucco, Andrés Cantos, Julio García Veliz, Adrián Ocampo, Elías Pardal, Leonardo Jurado, Juan Manuel Rubino, Alejandro Cena, Michelle Alifano, Valentina y Emilia Crocitta, Nuria Dutour, Olivia Cuan, Lilian Mollo, Pablo García, Eliana Carletta, Brian Sáez, Elías Muñoz, Victoria Méndez Bello, Emanuel Cerrudo, Sofía Schiaffino, Mauricio Lastra Sofía Maquieira, Julia Ferrón y Alejo Álvarez.

Team Soledad Pastorutti: Luciana Araya, Martín Ranconi, Octavio Muratore, Damián Ayala, Ignacio Pereira, Yhosva Emiliano Montoya, Naiquen Galizio, Ayelén y Federico López, Nicolás Oliveri, Quique Montes, Marco Díaz, Santiago Quiroz, Andrea Guasch, Celeste Martino, Emila Oliveras, Morena Pereyra, Esteban Muia, María Rosario Escobar, Nicolás Reartes, Javier Sosa, Soledad Gilabert, Huilén Currá, Javier Mandatorio, Ezequiel Romano, Carolina Diblasi, Alex Riquelmes, Camila Martarazzo y Milagros y Ana Oviedo.

Team Lali Espósito: Tomás Sagues, Estef Figueroa, Florencia Ronconi, Lucas Bongiovanni, Salustiano Zavalía, Camila Pérez, Yalena Toscano, Emilia Soler, Nicolás Robul, Hugo Ruíz Romero, Micaela Sabra, Julieta Silberberg, Ángela Navarro, Sofía Brown, Thomas Spagnol, Lucía Gutiérrez Escribano, Ramiro Carballeda, Vanesa Magnago, Vanesa Henríquez, Juan Manuel Godoy, Mora Rivarola, María Belén del Greco, Luis Aberastain, Tomás Barani, Elena Guarner, Frolencia Bonavida, Iván Papett y Adrián Alexander Tapia.

Team Mau y Ricky: Cecilia Mirabile, Daiana Carrizo, Polina Grace, Ignacio Aguirre, Renato Barbieri, Melibea Mauriz, Luzía Cavallini, Julián Gallo, Juan Manuel González Mir, Jazmín Sparta, Alfredo Oviedo, Micaela Sotera, Victoria Cuello, Francisco Escudero, Bernardita Sonzini, Julieta Celiz, Flor y Vero Soaje, Morena López Díaz, Josefina Zaurdo, Gastón Bell y Johan Ruiz.

Para la siguiente etapa del talent show musical de telefe, se unirán cuatro mega artistas que harán equipo con los cinco coaches principales de La Voz Argentina. Los cuatro cantantes son: Ramón “Palito” Ortega, se unirá al equipo de Ricardo Montaner. Karina La Princesita estará con Soledad Pastorutti. Alex Ubago acompañará a Lali Espósito. Manuel Turizo integrará el equipo de Mau y Ricky. Los cuatro co-coaches acompañarán a los principales jurados para asesorarlos en la elección de la nueva etapa de La Voz Argentina, Las Batallas.

Ramón “Palito” Ortega, Karina La Princesita, Manuel Turizo y Alex Ubago.

La razón por la que los coaches salen siempre con los mismos looks

Una de las preguntas que más vueltas da en las redes sociales, es, ¿por qué los coaches salen siempre con los mismos looks? ¿A caso no se cambian la ropa? La respuesta es sencilla y por la razón que menos se esperan. Sí, todos los coaches, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, sí se cambian de ropa, pero mantienen sus looks, por un tema de edición.

Durante cada etapa, antes de las presentaciones en vivo, se suelen ver a todos los jurados, incluyendo al presentador de La Voz Argentina 2022, Marley, que llevan siempre los mismos looks. Esto se debe a que no todos los participantes salen al aire de en el mismo orden que se presentaron a Las Audiciones a Ciegas, o en Las Batallas. Entonces, para facilitar ese proceso de edición final, todos llevan el mismo look. Sin embargo, si se cambian, los cinco coaches y Marley, tienen en sus camarines varios outfits repetidos para sus respectivos cambios.