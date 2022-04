Lautaro, el repositor de supermercado, se lució en Los 8 Escalones y ganó el millón

Se llama Lautaro y trabaja como repositor de un supermercado en Colegiales. Este miércoles 13 de abril fue el gran protagonista de la segunda edición de los 8 Escalones, que esta vez contó con un invitado muy especial: Claudio María Domínguez, quien aportó su característico brillo en el vibrante certamen.

Desde el comienzo, la humildad de Lautaro cautivó tanto al público como al conductor Guido Kaczka.

"Lautaro, ¿a qué te dedicás?", lo interrogó Guido.

"Soy actualmente repositor en un supermercado Día", contó Lautaro

Lautaro dijo que también se dedica a la música. Su ídolo musical es Freddie Mercury. "Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y la expresión", amplió. "¿Sos muy sensible?", preguntó el conductor. "Sí, aunque no siempre es bueno mostrarlo a cierta gente", declaró el joven repositor y artista.

Para estimular todavía más el cariño del público, Lautaro exhibió una serie de amuletos durante la competencia:

En el bolsillo derecho guardaba una lapicera que le regaló "su amiga Sol".

En el otro bolsillo tenía púas de guitarra.

También portaba un cinturón con forma de estrella que le regaló su abuelo.

Lautaro en Los 8 Escalones

"Comprar una casa para mis viejos"

El participante colmó la pantalla de magia y emociones cuando el conductor le preguntó en qué utilizaría el millón.

"Usaría el millón para comprar una casa para mis viejos y también para fomentar mi carrera musical", declaró Lautaro. "Toco la guitarra y canto", relató el joven artista. "¿Cantás lindo?", indagó Kaczka. "Depende a quién le preguntes", se sinceró el participante. "Si le preguntas a mi mamá, si, obvio", admitió entre risas.

Los 8 Escalones tuvieron en la tarde del miércoles un digno ganador, cuya humildad encendió la simpatía del público. "Tierno" fue una de las palabras más mencionadas por los espectadores.

