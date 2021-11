Hace treinta años, Freddie Mercury anunciaba al mundo que tenía SIDA

El 23 de noviembre de 1991 Freddie Mercury dejó una carta pública, un día antes de su muerte, en la que decía que tenía una bronconeumonía complicada por el SIDA.

En el siglo XX, el mundo enfrentaba una fuerte lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La enfermedad que se había oficializado en 1981 era la primera causa de muerte en los años 90. Fallecieron algunas personalidades, entre ellos el ícono de la música rock quien murió el 24 de noviembre de 1991 luego de luchar durante tres años contra ese mal.

Freddie Mercury padeció en secreto hasta que el 23 de noviembre se reunió con Jim Beach el manager de Queen, para escribir la carta y revelar al mundo la terrible enfermedad que años antes había negado a los medios británicos.

Freddie Mercury y el SIDA

Según Jim Hutton, la pareja de Freddie Mercury durante los últimos 6 años de su vida, el cantante había sido diagnosticado de SIDA en 1987. Para ese tiempo Queen había detenido la gira de sus conciertos, pero continuaba grabando audios y videos de las composiciones.

La gala de los premios Brit, en 1990, fue la última aparición de Freddie Mercury en escena. El artista recibió un premio por su aporte a la música británica. Las palabras las pronunció Brian May. Mercury ya muy delgado y demacrado, solo se limitó a dar las gracias.

Desenfado. La personalidad de Farrokh Bulsara era arrolladora. A él le debemos el nacimiento de la banda Queen.

En el lanzamiento de su último álbum Innuendo (un término que significa “insinuación” o “revelación”), el vocalista de la banda no acudió al evento. La letra de la canción Headlong, del mismo álbum, el decimocuarto grabado en estudio, revelaba lo que estaba sucediendo con el cantante. Era un secreto a voces que el cantante padecía una grave enfermedad.

Dueño de una voz prodigiosa, Freddie Mercury al hablar tenía el registro de barítono pero cantaba como tenor. Un grupo de científicos de Logopedics Phoniatrics Vocology, publicó en el año 2017 un estudio que analizaba la capacidad vocal de Freddie Mercury, un cantante capaz de producir subarmónicas. Freddie redujo el registro de su voz al cantar ópera por miedo a que no lo reconocieran. Reemplazaba las notas agudas en octavas más graves.

La mayoría de sus canciones fueron exitosas e inmortalizadas en el álbum Made in Heaven de Queen, lanzado 4 años luego de su muerte.

Freddie Mercury nació en 1946 en la isla africana de Zanzíbar, en el archipiélago de Tanzania, pero pasó la mayor parte de su infancia en la India. Estudio en el internado St. Peters, de tradición inglesa y a los siete años empezó a tomar lecciones de piano en esa escuela. Su verdadero nombre fue Farrokh Bulsara.

El único en St. Peters, que recuerda a Farrokh Bulsara es Peter Patrao, ex profesor de matemáticas de la institución. Él cuenta que fue ahí donde Mercury tuvo su primera relación homosexual. Ya en el internado formó una banda inusual y extrema para la época, junto a cuatro estudiantes. Aún hoy, la comunidad educativa en la que se formó Freddie Mercury lo rechaza por su sexualidad. No se habla de él en la escuela, a pesar de que muchos de sus fanáticos acuden a ese lugar regularmente para conocer los orígenes del cantante legendario.

Hoy, 38 millones de personas conviven con la enfermedad, que puede tratarse si se detecta tempranamente.

Al inicio de su juventud, se mudó con su familia a Middlesex, Inglaterra. Ahí se unió a un grupo de Jazz llamado Wreckage. Luego pasó al grupo Smile quien pasaría a llamarse Queen con el ingreso de Freddie como vocalista. Lograron firmar contrato con Emi Records y Elecktra Records con quienes lanzaron su álbum debut, Queen, en 1973.

La inmortal composición Bohemian Rapsody, que permaneció 9 semanas en las primeras listas británicas, estuvo a punto de no conocerse porque sus productores musicales rechazaban su extensión y su extraña composición con segmentos de ópera. Pero el vocalista no cedió, porque sabía que se transformaría en un éxito. Fue muy reconocida su presencia escénica y su buen manejo de los cuatro ángulos del escenario.

Entre sus otros éxitos reconocidos y cantados en todo el mundo, se encuentran We will rock you, Another one bites the dust, Love of mylife, dedicado a su primera novia, Mary Austin en 1975 y We are the Champions. También Incursionó en el ballet y la ópera. En los años 80 comenzó su carrera como solista con dos álbumes: Mr. Bad Guy y Barcelona, cantada en dúo con la soprano española Monserrat Caballé. Esta última fue el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Para algunos rockeros de nuestro tiempo, Freddie Mercury superó a Elvis Presley, David Bowie, Jon Bon Jovi, Jimi Hendrix e incluso OzzyOsbourne. En un sondeo entre el mundo del Rock en el 2010, fue declarado como la mayor leyenda del rock de todos los tiempos.

Aunque Freddie Mercury fuera homosexual, el gran amor de su vida fue su primera novia Mary Austin, con quien tuvo una relación de varios años. Ella lo respetó y acompañó durante toda su carrera. Era la única que podía ayudarlo y la única persona que podía modificar sus caprichos.

Sin embargo, Mary Austin nunca lo juzgó. Tal vez eso lo que la convirtió en “su esposa”, como él decía, aunque nunca hayan casado. En una entrevista que dio Mercury en 1985, dijo que ninguno de sus amantes podía reemplazar a Mary, que ella era su única amiga. Por eso Mary fue la principal heredera de la fortuna de Freddie. También le dejó los derechos de sus canciones. Y por la película Bohemian Rapsody, Mary ganó más US$ 51 millones.

Este mes de noviembre, la BBC estrenará el documental: Freddie Mercury, el acto final, que trata de los últimos años de la vida del cantante, y cómo se organizó el famoso concierto por el primer año de aniversario de su muerte en Wembley. Se recopilaron para ello, nuevas entrevistas de sus ex compañeros de Queen, Bryan May y Roger Taylor. También habrá declaraciones de su hermana Kashmira Bulsara.

La muerte de Freddie Mercury y el tributo que organizó Queen por su muerte, fueron parte fundamental para ayudar a cambiar la conciencia sobre el Sida y su prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, el VIH afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores sociales, principalmente a homosexuales, mujeres transgénero, y trabajadoras sexuales.

En Argentina existen 140.000 personas con VIH y en el mundo, 38 millones. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Algunos de los famosos que murieron de Sida fueron Anthony Perkins, en 1992, Rudolf Nureyev famoso bailarin ruso quien murió en 1993, el poeta español Jaime Gil de Biedma en 1990, Gia Carangi, la supermodelo en 1986 y el pianista Liberace, muerto en 1987 en su casa de Palm Springs, aunque su manager y su publicista negaron que tenía la enfermedad.