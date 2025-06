Llegó la policía a la casa de Wanda Nara y tiene permiso para romper la puerta si la joven no le entrega sus hijas a Mauro Icardi

Mauro Icardi fue autorizado por la Justicia a buscar a sus hijas, Francesa e Isabella, al Chateau Libertador, donde las niñas viven con su madre Wanda Nara, con el objetivo de pasar una semana con ellas. El problema es que la conductora de Telefe se habría resistido a cumplir el mandato legal y la policía intervendría para resolver el problema.

El conflicto comenzó este viernes 27 de junio, a las 11 de la mañana, cuando Yanina Latorre escribió en sus redes sociales: “Llegó Mauriño al Chateau con su abogada Elba Marcovecchio”. Poco después, agregó: “Las niñas todavía no bajaron”, por este motivo, “subió la Lic. Mattera del Ministerio Público Tutelar” y le dijeron que “no quieren ir con el padre”.

Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella.

Tres horas después, la panelista de LAM actualizó la información sobre lo que estaba ocurriendo: “Parece que las nenas no quieren bajar, están entre la espada y la pared”. Sin embargo, en el ciclo Intrusos, de América TV, contradijeron esa versión y aseguraron que, en realidad, “Wanda no le quiere dar a sus hijas. Wanda no las quiere entregar. La más pequeña no está segura de ir, la grande sí".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mauro Icardi en Tribunales: se sometió a pericias psicológicas en el marco del conflicto legal con Wanda Nara

Y luego afirmaron que “Wanda está haciendo un teatro tremendo, está llorando. Elba y Mattera están arriba, mientras que Lara Piro se quedó con Mauro abajo, lo está conteniendo. Lara quiere subir, pero Elba no le deja porque ella dice que la va a controlar. Y que la nena más grande quiere bajar y que la chica es la más temerosa. Wanda está llorando. No quiere dejar ir a las hijas”.

Como consecuencia de estos hechos, efectivos de la Policía de la Ciudad, por orden del juez Adrián Hagopián, llegaron al lugar con permiso para romper las cerraduras y entrar al domicilio en caso de que Nara se niegue a cumplir la orden judicial.

Wanda Nara con su hija Francesca

La última novedad es que el SAME arribó a la casa de Wanda. El cronista de América TV relató lo ocurrido: “Aquí vemos gente del SAME. Acaban de estacionar la ambulancia sobre Avenida Libertador. Ahora está ingresando personal del SAME por la puerta principal del Chateau. Atención con esto porque escala. Hay que ver qué puede pasar”.

Luego agregó: “Están marcándose en la puerta para poder ingresar y está viendo el jefe de seguridad del Chateau. Allá vemos también a Elba Marcovecchio con el jefe de seguridad de complejo. Esto empieza a escalar. Ya lleva ocho horas esta cuestión".

Rolando Graña, conductor de América TV, tras ver las imágenes, expresó: “Imagínate la escena traumática que van a vivir esas chicas si llegan a tirar la puerta abajo, entre la policía, porque la madre está desbordada y no quiere entregarlas. Esto es impedimento de contacto. Después, Wanda Nara deberá hacer frente un expediente por impedimento de contacto porque lleva ya ocho horas atrincherada no queriendo entregar a sus hijas".

Qué dice el documento que autoriza a Mauro Icardi a llevarse a sus hijas

El texto indica que la Justicia decidió “autorizar al Sr. Mauro Emanuel Icardi a retirar a sus hijas Francesca e Isabella, con sus mascotas del domicilio materno y llevarlas al propio por el plazo de siete días corridos, a partir del día de mañana viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas”. Y luego establece varios puntos a cumplir: