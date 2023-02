Lo anotó la ex y se encontraron en la puerta de Los 8 Escalones donde lucharon por los dos millones de pesos

Una situación muy particular se dio en Los 8 Escalones al coincidir una ex pareja en la disputa por los dos millones de pesos. Es que María Sol se había anotado ella para participar y también había anotado a, por entonces, su novio, Manuel. El noviazgo finalmente no duró, pero lo que ninguno esperaba era que ambos sean llamados para participar del programa conducido por Guido Kaczka al mismo tiempo.

Ambos son oriundos de La Plata y, según contaron, se encontraron en la puerta de los estudios de El Trece. "Me la encontré en la puerta", dijo Manuel luego de que el conductor indagara en la curiosa situación de que estaba compitiendo contra su ex.

"Lo anotó su ex novia. ¿Si? Lo que estoy leyendo? Ah si? ¿Lo puedo decir?", dijo Kaczka al estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad de La Plata. "En ese momento no era mi ex novia", aclaró el joven.

"¿Y dónde está la novia? Acá está la ex novia", expresó el conductor señalando a Sol y dejando en claro que ambos iban a competir por los dos millones de pesos.

"No entiendo, ¿por qué vinieron juntos?", preguntó Kaczka, a lo que la joven explicó: "Yo también me había anotado en su momento, pero nunca me imaginé que íbamos a coincidir en el día en que nos iban a llamar".

Alexis hizo historia en Los 8 Escalones: ganó 10 millones, rompió el récord y emocionó a todos por su historia de vida

Mientras Manuel respondió: "Me la encontré en la puerta". "¿La producción sabía que eran novios?", consultó el conductor mientras los jóvenes respondían negativamente. "Una casualidad", señaló.

"¿Ustedes no tuvieron problema en jugar?", siguió. "Está todo bien, no hay problema en jugar", contestó Sol, de 22 años y estudio economía.

Sol quiso darle una mano a Manuel para que siga en el juego

En un momento del juego, la joven tuvo que elegir entre que suba su ex y otra participante y pidió que siga en el juego Manuel: "Sube Manuel, me están viendo mis ex suegros". Finalmente fue el único voto positivo que recibió y se quedó en el segundo escalón.

Carlos iba por los 8 millones ya que había ganado tres veces seguidas. Sin embargo, a la final llegaron Sol y Rodrigo, quien finalmente ganó el juego y se quedó con el premio mayor.

ED