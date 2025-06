Marcelo Lombardero: “La obra habla de la diferencia entre lo que es legal o es justo”

Lo importante es tratar de entender qué significa Billy Bud, desde el punto de vista de la historia en sí, del cuento de Melville, de la razón por la que Benjamin Britten y Eric Foster hacen esta versión musical”, dice Marcelo Lombardero, el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México que se hará cargo de la reconstrucción de la producción histórico de la pieza que generó en 2013 junto al Teatro Municipal de Chile y el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Cuando Lombardero habla, la ópera se vuelve algo vital –¿cuándo no lo es?–. Vivo, sorprendente. Lombardero es un rincón de la cultura donde todo siempre late a nervio inteligente y, volvemos, vivo. Sigue marcando la importancia de la pieza que ahora debuta en el Colón, y donde se hará una puesta hasta el sábado 12 de julio: “Billy Bud responde un poco a las obsesiones del propio Britten en toda su obra dramática, en donde hay una insistencia en hablar sobre la discriminación del distinto, la fuerza represiva sobre el diferente, el ejercicio de la violencia sobre el débil, el pacifismo. Todos tópicos que son importantes en toda la obra de Britten, desde Peter Grimes hasta sus últimas obras. Hay una pieza hiper pacifista de un oficial que se niega a ir a la guerra que se llama Owen Wingrave, una ópera televisiva. En esta obra, Billy Bud, es bastante interesante: es la obra más acabada de Britten en términos estéticos, musicales y también formales.

—¿Qué crees define a “Billy Bud”?

—La historia de Billy Bud es una parábola biblica, la lucha del bien contra el mal. No solamente es eso, justamente hay un chivo expiatorio que se hace cargo de la culpa y los pecados de donde vive. En este caso, es un barco, un barco de guerra, donde un hombre normal, mediocre como todo hombre, imperfecto como todo hombre, tiene que hacer cumplir la ley sabiendo que esta cometiendo una injusticia. Esta obra habla de la diferencia entre lo que es legal o es justo, que muchas veces no es lo mismo. Lo legal esta hecho por hombres mediocres que defienden sus intereses, o intereses que los superan. Es una ley para defender ciertos intereses, en este caso la escribe el Rey de Inglaterra y una capitán de barco hace cumplir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—“Billy Bud” realmente se siente que habla con este momento del mundo: con determinadas persecuciones, con transformar lo legal en algo cercano a la injusticia y justificar persecuciones.

—Por eso para mí era importante dejar la historia donde estaba. No trasladarla a ningún lado, no traerla hacía nosotros. No tratar de explicar desde la contemporaneidad aquello que sí habla es universal. Justamente, dejarla en un buque de guerra en los albores de la Revolución Francesa, en la época de los motines. La idea de que ese barco no es un solo de guerra, si no que los marinos han sido reclutados a la fuerza, y que para mantener el ordén alí hace falta un poder de represión muy grande, el poder de polícia obviamente. Es un poder que reprime la sedición o intento de mejora de vida. Los franceses acá son los enemigos, y ellos han derrocado a un rey. El hacer cumplir la legalidad enciende la chispa que tanto desde el poder querían mitigar.

—¿Cómo ves a Britten y su obra en general?

—Lo cierto es que yo siempre consideré a Britten un compositor moderno y un compositor de ópera, que es un espéctaculo burgues. Es un error pensar que la ópera es un espectáculo popular, la ópera no la hace el pueblo. Es la confusión entre lo masivo y lo popular ¿no? No todo lo masivo es popular ni todo lo popular es masivo. Una señora cantando una copla en Jujuy es popular pero no es masivo. Justamente, Britten lo que hace con su música y su construcción dramático musical es que compone ópera, usa las cuestiones del género: grandes arias, dúos, tercetos. La forma operística pensada en la belleza del canto. Uno puede salir cantando melodías de esta obra, algo que en autores del siglo XX es más complejo.