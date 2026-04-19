Marian Moretti: “El humor incomoda porque dice la verdad”

Café, recuerdos… y varias cosas que nunca se dijeron. Así empieza Morite, Beba!, pero lo que en apariencia es una reunión entre amigas pronto se convierte en otra cosa: un espacio donde lo contenido durante años empieza a filtrarse sin control. En el Teatro Picadilly, la obra dirigida por Gabriel Villalba trabaja sobre ese punto de quiebre donde lo cotidiano se resquebraja y deja ver lo que estaba debajo. En el centro de ese dispositivo está Marian Moretti, con una interpretación que combina precisión, timing y una construcción emocional que crece escena a escena. Con una trayectoria que cruza el stand up, la ficción y el teatro, Moretti encuentra acá un territorio particular: una comedia que no busca alivio sino exposición, donde la risa aparece como una forma de atravesar lo incómodo. En Morite, Beba! el humor aparece desde la incomodidad: ¿qué le resulta más interesante de actuar en ese límite donde la risa puede volverse incómoda o incluso incómodamente honesta? Moretti: “En general, es una herramienta que creo que es interesante para abordar temas incómodos. En el caso de Morite, Beba!, lo que resulta súper interesante son las capas que tiene la comedia y los temas súper incómodos que trata con el humor que tiene la obra; sin ese humor sería un drama o una tragedia griega directamente. Me resulta interesante que trae un tema reconocible, tangible y cotidiano, pero denso; y con el humor lo que hace es poder atravesarlo de otra manera, pero no por eso con un mensaje menos potente”.

—Beba parece vivir en una aparente tranquilidad que se desarma con la llegada de sus amigas. ¿Cómo trabajaste esa transición entre lo cotidiano y lo que empieza a desbordarse?

—El trabajo en general fue muy minucioso en todo el proceso. Llevamos varios meses y, en el caso de esta aparente tranquilidad, la fuimos encontrando. Pero una vez que apareció lo que le iba pasando a Beba y todo lo que fue sosteniendo durante tantos años de su vida, me parece que la llegada de sus amigas lo que hace es develar y le ayuda a animarse a tomar una decisión que va a ser crucial para el desenlace del espectáculo. Una vez que descubrimos ese “clic”, todo fue fluyendo. Es un desborde que ella estuvo esperando toda su vida; solo le faltaba algo para terminar de decidirse y finalmente las amigas ayudan a desmarañar esta cuestión y lo logra.

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—La obra juega con lo no dicho, con lo que se arrastra del pasado. ¿Sentís que hay algo generacional en esos silencios o es algo más universal?

—Creo que en mi generación, los que somos personas de más de cuarenta, callábamos muchas cosas y no nos permitíamos el disfrute. Quizás ahora está habilitado un poco más el poder expresar los sentimientos, los deseos y hacia dónde queremos ir, qué nos interesa y qué no. Si bien estamos habilitados, creo que aún vivimos callando los miedos y el deseo por temor a ser juzgados. Y la mirada ajena está muy presente aún en la sociedad. Después habrá personas que tratamos de deshacernos de esa mirada, pero en algún punto sigue estando, quizás menos, pero sigue estando.

—Venís de un recorrido fuerte en comedia y stand up, pero también en ficción más dramática. ¿Qué te permite este tipo de comedia ácida que quizás otros formatos no dejan que salga a la luz a la hora de tu forma de actuar?

—Esta comedia me permite una mayor impunidad dentro de la acidez que propone y también meterse en terrenos un poquito más densos, más oscuros. Como dije antes, son temas que, si no fueran tratados con humor, serían mucho más complejos de abordar. Esa es una gran libertad: hablar de temas escabrosos o no tan comúnmente hablados en lo cotidiano.