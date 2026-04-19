Matías Umpierrez: “El progreso hoy parece necesitar un enemigo a odiar”

Luego de su estreno en Madrid, el nuevo montaje de Matías Umpierrez desembarca en Buenos Aires con una propuesta que cruza teatro, instalación y ensayo escénico. PLAY, concebida como una investigación sobre los discursos de odio, se presentará en Arthaus Centro de Creación Contemporánea (Bartolomé Mitre 434, CABA) como puntapié de un recorrido internacional que este año incluye funciones en Ciudad de México (septiembre) y Lugano, Suiza (octubre). La obra llega precedida por una excelente recepción en España (todos los medios importantes del país, desde El País y El Mundo hasta la televisión pública elogiaron el trabajo) y reafirma el lugar de Umpierrez como una de las figuras más singulares de la escena contemporánea.

Creador transdisciplinar radicado en Madrid, Umpierrez ha construido una trayectoria que desborda los límites tradicionales del teatro. Sus proyectos -presentados en instituciones como el Museo Reina Sofía, el MoMA o el Theater der Welt- exploran la relación entre ficción, espacio y percepción. Ha colaborado con artistas como Robert Lepage, Ángela Molina o Niño de Elche. En 2025 estrenó en Madrid Eclipse, una obra que introdujo un hecho inédito en el teatro español al colocar a un intérprete anónimo enmascarado en el centro de la escena. “Yo voy trabajando siempre sobre una pregunta: ¿Por qué la ficción sigue siendo importante para los seres humanos como una herramienta de mediación?”, explica el artista, señalando el eje que atraviesa toda su producción.

En PLAY, Umpierrez es también el único intérprete. A través de una estructura fragmentaria, la obra hilvana relatos que van desde mitologías antiguas hasta episodios contemporáneos, como el caso de un adolescente cuya relación con un chatbot derivó en suicidio. El dispositivo escénico combina proyecciones, paisajes sonoros, grabaciones y objetos analógicos (casetes, radios, teléfonos) para construir un archivo vivo del odio.

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La pieza se presenta como una conferencia performática que desmonta la “sociedad teatral” contemporánea y cuestiona la sobreinformación que moldea la percepción colectiva. En ese sentido, PLAY no ofrece respuestas cerradas, sino que interpela al espectador sobre su propio rol frente a los discursos hostiles que circulan en la vida cotidiana.

“Da la impresión de que el modo de progreso actual es construyendo un enemigo al que odiar -explica Umpierrez-. Entonces me puse a investigar sobre eso. Me parecía que, al final, mi trabajo me da esa libertad de poder profundizar en temas que me llaman mucho la atención y decir ‘bueno, voy a crear un archivo sobre este tema’, que es lo que hice también para PLAY: analizar cómo aparece la idea del odio en las mitologías que hemos consumido desde nuestros orígenes para poder leer en el presente”.

En PLAY, el artista argentino funciona como “un operador dentro de la obra”, como él mismo sintetiza. “Soy una voz que narra, que intenta que todo ese archivo reunido sobre el tema del odio se despliegue de un modo que pueda entrar en conversación con el público”, detalla.

La ficha técnica de PLAY reúne a un equipo internacional: asistencia artística de Josefina Gorostiza, diseño de iluminación de Matías Sendón, diseño de sonido y audiovisual de Daniel Jumillas y vestuario de It Spain, diselador que ha vestido a estrellas como Rosalía y Lady Gaga.

Las funciones tendrán lugar en Arthaus (Bartolomé Mitre 434). Habrá dos preestrenos (el 6 y 7 de mayo a las 20 horas) y funciones para público general los días 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de mayo en ese mismo horario. La duración de la obra es de 90 minutos. Las entradas generales cuestan $20.000, con descuento para estudiantes y jubilados ($ 16 mil).

El odio como forma de poder y como archivo

A.L.

Uno de los aspectos más inquietantes de PLAY es su concepción del odio no solo como emoción, sino como sistema. Umpierrez lo aborda como un archivo que atraviesa siglos, tecnologías y relatos culturales. “Cuando ves una pintura del siglo XVII te encontrás con la sensibilidad de ese siglo. Por eso para mí la percepción del espectador es fundamental”, sostiene. Desde esa lógica, la obra propone leer el presente como una continuidad de formas históricas de violencia simbólica.

El artista argentino identifica en la contemporaneidad una intensificación del odio como herramienta política y económica. “El modo de progreso actual es construyendo un enemigo al que odiar”, afirma, subrayando cómo esa lógica se reproduce en discursos mediáticos y redes sociales. PLAY recoge esa intuición y la traduce en escena mediante un “décollage” (según su propia definición) de imágenes, géneros y materiales que desbordan cualquier intento de clasificación.

La pieza dialoga con tradiciones consideradas marginales -el esperpento, el teatro de variedades- y con formatos no convencionales como la conferencia expandida. En ese cruce, emerge una pregunta central: cómo representar aquello que no puede ser sistematizado, los restos y silencios que escapan al discurso dominante.

Más que denunciar, PLAY propone una experiencia de percepción. Un dispositivo que obliga a mirar de frente aquello que, muchas veces, circula de forma invisible. En ese gesto, la obra se convierte en un ejercicio crítico sobre el presente y, al mismo tiempo, en una invitación a repensar los modos en que construimos comunidad.