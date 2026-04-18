Ricky Martin explotó el Campo Argentino de Polo y desató la euforia de sus fans en Buenos Aires

A tres años de su última visita a la Argentina, el cantante puertorriqueño Ricky Martin volvió a pisar Buenos Aires este viernes, después de sus shows en Córdoba y Rosario, y abrió este fin de semana la primera de sus dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo, con miles de fans que lo recibieron con euforia y emoción.

Minutos después de las 22:00 el artista salió al escenario, saludó con una reverencia al público argentino y recibió una ovación marcada por gritos, aplausos y una multitud que exhibió carteles, luces y merchandising alusivo.

Noche de hits: Ricky Martin explotó el Campo Argentino de Polo | Ig. @Ricky_Martin

El show comenzó con un video proyectado en las pantallas del escenario que repasó distintos momentos de su carrera. Luego, la banda interpretó un fragmento instrumental de “Pégate”, que funcionó como introducción al espectáculo.

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El primer vestuario del cantante consistió en un conjunto oversize con detalles brillantes, que retiró tras la apertura. Ese cambio generó una reacción inmediata del público, que volvió a intensificarse durante la interpretación de “María”.

El show avanzó con un tono festivo. “¿Seguimos? ¡Vamos que se siente hasta Puerto Rico!”, expresó Ricky Martin antes de continuar con “Adrenalina”, en un clima de interacción constante con la audiencia.

Ricky Martin tocó con entrada agotadas en el Campo Argentino de Polo | Ig. @Ricky_Martin

Durante “Bombón de azúcar”, el cantante protagonizó uno de los momentos más comentados al utilizar una toalla en escena, lo que provocó el pedido a gritos de las fans para que el artista tire al público el paño con su transpiración.

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Fuego de noche, nieve de día - Ricky Martin, Campo Argentino de Polo, Buenos Aires, Argentina

El carisma y la conexión con el público argentino de Ricky Martin siguen intactos | Ig. @Ricky_Martin

Ricky Martin en Buenos Aires: puesta en escena, vestuario y conexión con el público

Tras un momento de música instrumental, Ricky Martin volvió al escenario con un nuevo look, que dejó ver su físico. Aprovechó para dirigirse al público con un mensaje de agradecimiento por su extenso vínculo con el país y la trayectoria compartida.

El repertorio combinó ritmos bailables con segmentos más introspectivos. Canciones como “Vuelve” marcaron uno de los picos emotivos, mientras que luego retomó la dinámica festiva con temas como “Shake Your Bon-Bon”, “Lola” y “La bomba”.

Sold out: Ricky Martin agotó dos funciones en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires | Ig. @Ricky_Martin

El bloque de baladas incluyó “Tal vez”, “Tiburones” y “A medio vivir”, acompañado por la participación activa del público, que coreó los temas a lo largo del segmento.

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Uno de los momentos destacados se produjo con “Fuego de noche, nieve de día”, donde el cantante evidenció su sorpresa ante la reacción del público y modificó la estructura prevista del show. Ricky Martin tuvo que dejar de cantar por el volúmen de su audiencia, que superaba a todos los equipos de audio del Campo Argentino de Polo.

Allí decidió incorporar de forma improvisada “Asignatura pendiente”, que presentó como una pieza autobiográfica y pidió ayuda al público ante la posibilidad de olvidar la letra.

Ricky Martin tuvo que dejar de cantar por el volúmen de su audiencia en el Campo Argentino de Polo | Ig. @Ricky_Martin

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En el tramo final, el espectáculo volvió a centrarse en los ritmos latinos con “La mordidita”, “Vente pa’ ca” y otros hits. El cierre formal incluyó dos clásicos: “Livin’ la vida loca” y “The Cup of Life”.

Ricky Martin cierra su gira por Argentina este sábado 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, con un show previsto para las 21:00 horas.