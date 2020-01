"Mis maestros son Piazzolla, Troilo, Di Sarli y Pugliese"

por Ana Seoane

Aquella vedette que debutó en Bravísima con Carmen Barbieri en el año 2010 hoy es Andrea Ghidone. Su presente la encuentra nuevamente en la calle Corrientes y continuando su exitosa carrera como bailarina y actriz. Pero la variante que la identifica es su elección, su definición: el tango como su principal eje profesional. Así lo demostró con el éxito del espéctaculo que contaba la historia de un amor no tradicional desde la danza, Madame Tango. Ahora, desde el 8 de enero, está presentando su nuevo show, definido como una comedia romántica con tiempos del 2 x 4, Tango en rose, en el Multitabarís Comafi con funciones de miércoles a domingos. Una apuesta fuerte donde está acompañada por Guillermo Fernández. Cuando se le pregunta a la uruguaya que alguna vez participó en “Bailando por un sueño” por sus maestros, no duda en señalar: “Fueron Aníbal Troilo, Di Sarli, Pugliese, Piazzolla, D’Arienzo... escucharlos y bailarlos sola, en la milonga o en clases particulares”.

—¿Cómo definirías “Tango en rose”?

—Es una comedia romántica pero en tiempo de tango. Transcurre en la actualidad, en un barrio típico de Buenos Aires donde el humor, la pasión y la melancolía son protagonistas de una obra que se cuenta con letras y bailes de tango.

—Compartirás escenario con Guillermo Fernández: ¿cómo se conocieron y por qué lo elegiste como tu partenaire?

—La primera vez que trabajamos juntos fue hace cinco años en Señor Tango. Hoy lo elijo porque creo que no hay otro cantante de tango como él; además de que es compositor y músico, es un artista integral y no solo por su capacidad vocal e interpretativa sino por toda su experiencia. Hacemos un gran complemento en escena. Si lo vieras actuar es mejor que cantando, así que él hizo que esto fuera más fácil y disfrutable ya que precisamos que todos los personajes de esta obra sepan actuar y cantar... y Guillermo es un gran maestro para todos... no solo para mí. ¡Además, es una persona muy generosa, amable sencilla y humilde! ¡Con todo esto tengo que decirte que no hay otro como él!

—¿Por qué en este nuevo espectáculo no están los mismos bailarines que en “Madame Tango”?

—Hay algunos que siguen y otros que continúan su camino. Alejandro Andrian es mi bailarín hoy y trabajé con él en muchos momentos y en otros no… Este es un trabajo y muchas veces los artistas ya tienen cerrado con tiempo giras con otras compañías. Y si hay algo que tiene el tango es que no solo se baila aquí. Trabajar fuera de tu país es una propuesta muy normal para los buenos intérpretes. Además, cada uno elige de acuerdo a sus prioridades y tiempos.

—Desde el año 2011 que no estás en “Bailando por un sueño”: ¿fue una decisión tuya o de la producción?

—La verdad es que me enfoqué en este proyecto hace mucho tiempo y dejé muchas cosas que hacen al circuito del “Bailando...”, pero siempre la mejor con la producción y cuando puedo lo veo, porque Marcelo te hace reír con cualquier cosa; y en eso, cada día es mejor.