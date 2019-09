Kaiser Chiefs se suma al show de Muse presentado por Flow Music XP

Muse llega a la Argentina con un show en el Hipódromo Argentino de Palermo el 11 de octubre presentado por Flow Music Experience. La banda se encuentra presentando a nivel mundial su nuevo disco de estudio con la gira “Simulation Theory World Tour” y acaba de confirmar a Kaiser Chiefs como invitado especial. El grupo británico será parte de su show en Buenos Aires junto a Airbag.

Los tickets se encuentran a la venta desde $2.500 + Service Charge en AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados. Con Tarjeta Santander se puede disfrutar de 3 cuotas sin interés desde $833 + Service Charge. También se pueden comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta habilitados durante todo el período de venta. Toda la información sobre la venta de entradas está en AllAccess.com.ar

Muse se encuentra presentando su disco “Simulation Theory”. Los invitados especiales de su show serán Kaiser Chiefs y Airbag. Kaiser Chiefs es un grupo musical de origen británico, que se comenzó a formar a finales del año 1997. La banda está compuesta por los músicos Ricky Wilson, cantante, Andrew White en guitarra, Simon Eix en bajo, Nick Baines en teclados y Vijay Mistry en la batería. Llegan a Argentina presentando su nuevo trabajo discográfico “Duck”.

Poco antes de publicar su nuevo disco, Ricky Wilson, líder de la banda escuchó el enorme nuevo himno de Kaiser Chiefs: “People Know How To Love One Another”, primer track de su nuevo álbum. "Demonios, lo hemos hecho", pensó el cantante. Todavía le sorprende ese sentimiento de triunfo, que la banda recuperó la arrogancia creativa que sustenta su mejor trabajo. "Es indudablemente fantástico e indudablemente Kaiser Chiefs", dice Wilson, entusiasmado por la energía restauradora en el corazón del nuevo disco del quinteto. “Este álbum trata de recuperar la confianza en el hecho de que disfruto lo que hago. En algún momento, había olvidado que era una gran parte de eso", asegura Wilson.

Muse está conformado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994, la banda británica ha lanzado siete álbumes de estudio, vendiendo 20 millones de discos en todo el mundo. Muse en Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom, y se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601.