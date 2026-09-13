París: Céline Dion reapareció en escena tras seis años de ausencia

Céline Dion concretó su regreso a los escenarios tras seis años de ausencia con un show en el Plenitude Arena de Nanterre ante 35.000 espectadores. El concierto inició una residencia de 26 fechas exclusivas en París, distribuidas entre septiembre y octubre y diez funciones en mayo de 2027.

Emocionada hasta las lágrimas, la cantante canadiense de 58 años abrió la velada con 'On ne change pas' y expresó estar bien pese a convivir con el Síndrome de la Persona Rígida. "Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas", expresó la artista que lució un atuendo de la casa Dior y contó con el respaldo de un público internacional.

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"Hay algo que puedo decirles en tres palabras: yo estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad; al convivir con ella, la he domesticado y he decidido convertirla en una fuerza vital (...) Esta noche cantamos, bailamos y celebramos", añadió luego la cantante según la prensa local.

El espectáculo, que comenzó con unos 45 minutos de retraso respecto de la hora prevista, contó con la presencia de personalidades como Michelle Obama, Gabriel Attal, Edouard Philippe y Aya Nakamura. A lo largo de dos horas y cuarto, la artista interpretó éxitos inolvidables como 'My Heart will go on', 'I'm alive', 'The Prayer' y 'All by Myself'.

A pesar de ciertos momentos de fragilidad vocal causados por los espasmos musculares de su afección, como cuando cometió un error en la canción 'The Chase', Dion demostró fortaleza en escena. En la venta previa de entradas se inscribieron nueve millones de aspirantes para tickets con valores de entre 89,50 y 298,50 euros.

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"Gracias por haber respondido a mi invitación. Los quiero, hasta pronto", expresó la cantante ganadora de dos Óscar y varios Grammy al cerrar el concierto que se prolongó durante unas dos horas y cuarto, concretando su regreso a escena tras una historia de superación frente a la enfermedad neurológica que padece.

La estadía de la estrella desató una verdadera fiebre de seguidores en su hotel y en las estaciones de subte decoradas en su honor. La agencia Choose Paris Region estimó que las 26 presentaciones generarán un impacto económico de entre 500 y 1.000 millones de euros, según el diario Le Monde.

AS / EM