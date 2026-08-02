Los fanáticos del anime y de la animación de gran escala tienen una cita obligada para este fin de semana. El pasado 28 de julio, Crunchyroll incorporó a su catálogo en exclusiva Demon Slayer: El Castillo Infinito, marcando la primera vez que la aclamada película está disponible en una plataforma de streaming tras su arrollador paso por las salas de cine de todo el mundo.

El filme, producido por el célebre estudio Ufotable, se consolidó como un fenómeno de masas global, rompiendo récords de taquilla y posicionándose entre las producciones cinematográficas más impactantes y comentadas de los últimos años.

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De qué trata la serie y el fenómeno global de Demon Slayer

La franquicia sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven de corazón noble cuya vida cambia de forma drástica e irreversible cuando su familia es masacrada por el progenitor de los demonios, Muzan Kibutsuji.

Tras la tragedia, su hermana menor, Nezuko, es transformada en una de estas letales criaturas. Determinado a devolverle la humanidad a su hermana y vengar a sus seres queridos, Tanjiro se une a la Compañía Caza Demonios, iniciando un duro entrenamiento para dominar las técnicas de respiración y enfrentar batallas de escala épica a lo largo de Japón.

Demon Slayer: El Castillo Infinito se estrenó por primera vez en plataformas de streaming tras su salida en cines en 2025

A lo largo de sus distintas temporadas, la serie ha destacado por combinar una narrativa de superación personal con secuencias de acción deslumbrantes. Acompañado por sus leales amigos Zenitsu e Inosuke, y bajo la guía de los Pilares (los espadachines de mayor rango dentro de la organización), Tanjiro se adentra en un mundo repleto de amenazas donde la empatía y la determinación son sus mayores armas. Esta fórmula elevó a Demon Slayer como una de las producciones más populares y premiadas de la animación moderna.

De qué trata la película y cuándo estrena la próxima entrega

En El Castillo Infinito, la trama alcanza el punto de inflexión definitivo al marcar el inicio del esperado arco final de la saga. La película transporta a los protagonistas al interior de una fortaleza dimensional hipercambiante, el dominio personal de Muzan Kibutsuji, donde la Compañía Caza Demonios debe desplegar todo su potencial para sobrevivir.

Separados en una estructura caótica y desafiando las leyes de la física, Tanjiro y los Pilares se ven obligados a librar combates a muerte contra las Lunas Superiores (los demonios más poderosos de la saga) en una carrera contra el tiempo por la salvación de la humanidad.

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Este lanzamiento en streaming representa apenas la primera parte del clímax cinematográfico diseñado para la obra de Koyoharu Gotouge. La saga continuará su desarrollo en la gran pantalla mediante una trilogía de largometrajes, proyectando el estreno de la próxima película para mediados del año 2027. Mientras tanto, el arribo a Crunchyroll se convierte en la parada ideal para revivir este hito del anime o ponerse al día antes de la llegada del próximo gran evento en los cines.

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