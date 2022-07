Soledad Pastorutti eliminó a Morena Pereira de La Voz Argentina 2022.

Soledad Pastorutti tomó, tal vez, una de las decisiones más difíciles de La Voz Argentina 2022 este año. La coach enfrentó a dos grandes voces, la de Morena Pereira y Carolina Diblasi. Las dos concursantes tuvieron se enfrentaron al desafío de cantar “Quién dijo”, un tema de su coach, el cual cantó a dúo con Kany García.

Durante los ensayos, la interpretación de ambas cantantes logró conmover el corazón de la cocoach, Karina La Princesita, que se desbordó y llenó de elogios la interpretación de Morena y de Carolina. “¡Me desmayo! Las dos tienen una voz muy, pero muy especial que a mí me llegó mucho al corazón. No tengo nada más para decirles, más que disfruten como lo están haciendo. A mí me emocionó”, comentó Karina La Princesita.

El momento de la Batalla en el reality de Telefe llegó y las dos participantes lo dejaron todo en el escenario; sin embargo, y pese a la emoción que produjo su performance, Morena, según los jurados y la propia Soledad, estaba más nerviosa que su compañera y eso le jugó en contra.

“Es increíble todo. Qué canción más bella y siento que la cantaron muy hermosa…Sentí mucho escuchando esta canción y no es fácil cantarla al frente de La Sole y no me voy a inclinar por nadie porque sería muy injusto con lo que acaba de pasar y más allá de la Batalla, esto fue una presentación hermosísima y esta es una presentación que en general, sumó a mi vida”, expresó Mau, al finalizar la canción.

Lali Espósito y Ricardo Montaner fueron muy críticos y destacaron el excelente trabajo de las dos, pero se inclinaron por la voz de Carolina, lo cual le ayudó mucho a La Sole, para tomar la decisión final. “Morena, tenés una voz muy preciosa y quiero, en lo personal, descartar a Caro, siento que, como dice la canción fue muy al frente, se la bancó”, comentó Lali.

“Imposible no emocionarse viéndolas a ellas dos ahí, es imposible, sobre todo porque tienen muy buena voz las dos, entonces es muy difícil apartarse de eso también, pero quiero ir un poco a lo técnico… Y tengo que pensar en tu equipo… Creo que Carolina, técnicamente ha tenido un desarrollo en su voz espectacular”, expresó Ricardo Montaner, quien también dijo que la presentación de las dos se le metió en el corazón, pero debía ser objetivo.

Pese a que el público ya daba por ganadora de La Voz Argentina 2022 a Morena Pereira, el día que ella pasó en las audiciones a ciegas, hoy Soledad Pasturutti se apegó a lo técnico, tomó en cuenta los consejos de sus colegas y le despidió a Morena del reality, para continuar su camino en la voz con Carolina Diblasi, de Caballito.

“No es una canción fácil de cantar, a mí me costó mucho cuando tuve que hacerlo y agradezco a Kany que me ayudó mucho a hacerlo. Nos salió un dúo muy lindo porque también es una persona que siente mucho cuando compone”, comentó Soledad, sobre la dificultad del tema seleccionado. Luego de elogiar y felicitar a ambas cantantes, La Sole eligió a Carolina Diblasi para pasar a los Knockouts y eliminó a Morena Pereira.

Soledad Pastorutti cerró su decisión, con un mensaje al público, para que no la odien por las decisiones que toma, pues sabe que hay afinidades y que luego ese amor por uno u otro participante se ve en las redes sociales en contra del otro concursante, del programa y de los coaches.

Marley reveló el truco que utiliza para acordarse los nombres de los participantes de La Voz Argentina 2022

Rochi Igazábal llegó hasta el punto de descanso de Alejandro Marley, el presentador de La Voz Argentina 2022, y a su estilo, logró sacarle algunos datos curiosos, cómo por ejemplo, el truco que el conductor usa para no olvidar el nombre de los participantes.

Marley le dio la bienvenida a Rochi a su living, le mostró que le habían llevado té caliente, el poncho que tiene para los días de frío y de paso le enseñó una ficha técnica con información básica de lo que debe decir sobre el perfil de los concursantes del show musical y de los temas que van a cantar.

“Son muchos participantes. Después cuando van siendo menos me voy acordando de todos, pero en esta etapa, como son muchos todavía, me pasa que estoy a un lado y no me acuerdo del nombre, entonces, los relaciono con compañeros de la secundaria”, confesó el conductor.

Marley aclaró que deja la ficha muy cerca y a la mano, porque cuando ellos terminan de cantar, él debe subir rápido al escenario, decir los nombres de quienes cantaron y la canción que interpretaron, pero en el momento, se le puede olvidar, así que es precavido y tiene todo cerca para la ayuda memoria.

“Yo soy mi propio community manager. Yo manejo todo y lo subo en el momento que están cantando”, aclaró el presentador de La Voz Argentina 2022, en la entrevista para la host digital del talent show de Telefe.