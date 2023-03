Titanic, Friends y Los Simpson: matemáticos desacreditaron escenas famosas de películas y series

Si una escena es entretenida y bien construida, la mayoría de los espectadores suelen engancharse con una buena comedia, un thriller insostenible o una apasionante secuencia de acción. Otros, sin embargo prefieren analizar al detalle lo que ocurre en pantalla. Así lo demostraron diferentes matemáticos que estudiaron momentos icónicos de "Titanic", "Friends" y "Los Simpson", entre otras películas y series.

Una de las controversias más grandes sobre la película de James Cameron apuntan a que Rose DeWitt Bukater, personaje interpretado por Kate Winslet, podría haberle hecho para Jack -Leonardo DiCaprio- en la tabla en la que naufragó hasta ser rescatada. De hecho, el propio director hizo un documental para analizar múltiples escenarios hipotéticos.

A 25 años del estreno de "Titanic" en Argentina: qué fue de la vida de sus actores

Otras de las pruebas apuntan a la famosa escena del Pivot en "Friends", cuando Ross Geller quiere llevar un sillón escaleras arriba y no lo logra. Incluso, otros fueron más allá y pusieron en jaque al personaje de Homero Simpson en la serie creada por Matt Groening, ya que no sería tan tonto como se dice porque dio con un importante descubrimiento científico.

Jack y Rose entraban en la tabla

En 2023 se cumplieron 25 años del estreno de "Titanic" y durante todo ese tiempo una pregunta ha perseguido a los fanáticos de cine. ¿Entraba Jack en el trozo de puerta en el que había quedado flotando con Rose luego del hundimiento del barco?.

Muchos advirtieron que la situación se habría podido evitar y podrían haber aguantado juntos sobre el pedazo de escombro. El director del film siempre habló de la teoría en que la pareja no habría podido aguantar flotando juntos arriba de la tabla y comentó que "Jack debía morir" porque así estaba escrito en el guión y, en ese sentido, cambiar el final no hubiera significado lo mismo para la historia.

Recientemente un grupo de estudiantes de Adelaide, Australia, afirman haber demostrado cómo ambos podrían haber sobrevivido al hundimiento del barco. Esto se habría conseguido si hubieran puesto los chalecos salvavidas que llevaban debajo de la puerta para flotar.

Cameron probó esta teoría en el documental "Titanic: 25 años después con James Cameron", que explica científicamente las posibilidades que tenían Jack y Rose para sobrevivir. "Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y los metimos en agua helada para comprobarlo", dijo el cineasta.

Descubrieron que habrían muerto si ambos intentaban subirse a la puerta, porque parte de sus cuerpos habrían quedado en el agua y hubieran sufrido hipotermia. Pero la mejor opción era que Rose le diera a Jack su chaleco, ya que esto pudo haberlo estabilizado y hubiera sobrevivido hasta que llegara un bote salvavidas.

A 25 años de "Titanic": Jack entraba en la tabla pero Rose no la compartió por razones "artísticas"

Ross habría podido "pivotear" el sofá

El episodio de Friends 'The One with the Cop' incluye un momento en el que Ross grita frenéticamente: '¡Pivot!' mientras él, Rachel y Chandler intentan subir un sofá por las escaleras de un departamento porque no quería pagar el servicio de entrega a domicilio.

Los personajes no pudieron maniobrar el sillón alrededor de la escalera, lo que los obligó a cortarlo en pedazos. Pero un matemático descubrió que el esfuerzo habría tenido éxito si solo hubieran tomado medidas con un metro.

La consultora de ciencia de datos Caroline Zunckel ejecutó 10 mil simulaciones basadas en diferentes medidas del hueco de la escalera y el sofá, y descubrió que solo era necesario inclinar el asiento hacia arriba para moverlo a la vuelta de la esquina.

“Aplicando el teorema de Pitágoras a las medidas estimadas del sofá de Ross en posición vertical y las dimensiones de las escaleras, pude establecer que habría sido posible subir el objeto. En realidad, es bastante simple”, dijo Zunckel en una publicación de blog SpareRoom.

Incluso, compartió la ecuación final en el medio digital: Ángulo de inclinación vertical (T) =44.15064 -11.94274xWS (Ancho de la escalera) + 8.69119xWC (Ancho del sofá) + 3.65961xLC (Largo del sofá). Básicamente, al levantar la parte delantera del sillón hacia el techo, Ross, Rachel y Chandler habrían podido despejar la columna para avanzar.

Homero Simpson tiene la capacidad de un profesor de física

Desde que Los Simpson se transmitieron por primera vez en 1989, Homero es conocido como el distraído oficial de seguridad obsesionado con las donas en la planta de energía nuclear de Springfield, pero la realidad es que podría equipararse a alguna de las mentes más brillantes del planeta.

Un físico e investigador británico descubrió que Homer pudo haber predicho la masa del bosón de Higgs 14 años antes de que los científicos dieran con la partícula en el Gran Colisionador de Hadrones en Cern.

El Dr. Simon Singh encontró la solución escrita en una pizarra frente a Homero durante un episodio de 1998, donde demuestra no ser tan tonto como parece.

En el capítulo "El mago de la avenida Siempreviva", el jefe de familia busca convertirse en inventor para superar a Thomas Edison. En diálogo con The Independent, Singh dijo esa ecuación predijo la masa del bosón de Higgs. “Si lo resuelves, obtienes la masa de un bosón de Higgs que es solo un poco más grande que la nanomasa de un bosón de Higgs en realidad".

"Es sorprendente que Homero haga esta predicción 14 años antes de que se descubriera", sostuvo asombrado. La existencia del bosón de Higgs, a veces apodado la partícula de Dios, fue predicha por primera vez por el profesor Peter Higgs, físico teórico de la Universidad de Edimburgo, y otros cinco físicos en 1964.

Sin embargo, la prueba de que la partícula existió no apareció hasta marzo de 2013 cuando los científicos que trabajaban en el Gran Colisionador de Hadrones.

fp / ds