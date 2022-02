NUEVA YORK, CADA VEZ MÁS SORPRENDENTE

La ciudad de Nueva York sorprende a los visitantes, sean estos nuevos o ‘reincidentes’, una categoría muy común entre quienes la visitan por primera vez. Volver a la ‘Gran Manzana’ es una necesidad y un privilegio.

Así, la ciudad de los más de 32 millones de personas en su récord de turistas, se prepara cada año para recibirlos con novedades. Muchas de ellas están ahí, a la vista, en parques, avenidas, calles y edificios de sus cinco boroughs (municipios).

Pero hay otros que deben ser descubiertos, como el recientemente remodelado Aeropuerto LaGuardia que sumó 35 puertas de embarque y ahora cuenta con casi 50 tiendas y restaurantes, incluidos los minoristas icónicos de Nueva York, Shake Shack y FAO Schwarz.

A mediados de este año, con la finalización de la sede de la nueva Terminal C de Delta, los visitantes serán recibidos por un nuevo aeropuerto unificado, apto para el siglo 21, con sus dos nuevas terminales conectadas por un magnífico salón central, con el Orpheus y la escultura de Apolo, anteriormente en el Lincoln Center.

Sabido es que en materia de espectáculos y entretenimientos, Nueva York no demora en actualizarlos. Además de los éxitos de Broadway que tras los peores momentos de la pandemia volvieron con todas sus galas, ahora es posible disfrutar de una novedad: Friends Experience.

Los fanáticos de la célebre serie televisiva que cautivó con sus 10 temporadas tienen dos pisos de experiencias interactivas que incluyen el icónico sofá naranja, la utilería y el vestuario del espectáculo.

Los visitantes también pueden tomar un café en Central Perk, que está abierto al público todos los días.

En Coney Island, con una altura de 21 metros y a una velocidad de 55 km por hora, aguarda la montaña rusa Phoenix Family Thrill, en el parque de atracciones Wonder Wheel de Deno, que anda por su temporada 100.

A la terraza del Empire State Building, el Top of the Rock del Rockefeller Center y al mirador del World Trade Center, se sumó ahora SUMMIT, la plataforma de observación más nueva de Nueva York en la cima del icónico One Vanderbilt. Es el mirador más alto de Midtown con vistas del edificio Chrysler, el Empire State Building y el norte de Central Park y balcones de piso de vidrio que sobresalen por encima de Madison Avenue.

En el Lincoln Center se inauguro Restart Stages, un centro de artes escénicas al aire libre con 10 espacios de ensayo y actuación, creados para ayudar a poner en marcha el sector de las artes escénicas presentando eventos de organizaciones de los cinco condados.

Y si hablamos de Nueva York no podemos soslayar sus numerosos museos. El Guggenheim es el primer lugar en Manhattan que muestra la famosa pintura ‘Mural’ de Jackson Pollock en más de 20 años, con Away from the Easel: Jackson Pollock's Mural, que marcó un momento crucial en la evolución del estilo artístico de Pollock, cuando comenzó a moverse hacia estilos de arte más abstractos y técnicas de pintura no tradicionales como su característico método de goteo.

Por su parte, el Museo Metropolitano de Arte ofrece la gran exposición de The Costume Institute, una muestra de dos partes hasta el 5 de septiembre de 2022. La primera parte, In America: A Lexicon of Fashion, para celebrar el 75º aniversario de The Costume Institute, y la segunda, In America: An Anthology of Fashion, que se estrenará el 5 de mayo próximo y explorará el desarrollo de la moda estadounidense.

Como siempre, Broadway presenta sus clásicos, como Aladdin, Chicago, El fantasma de la ópera y otros, además de producciones más nuevas que incluyen Hadestown, Jagged Little Pill y Moulin Rouge y programas como Pensamientos de un hombre de color, Diana y Sra. Doubtfire.

Por otra parte, como una suma al Apollo Theatre de Harlem, abrirá Victoria Theatre, dos espacios de actuación nuevos y flexibles, uno con 99 asientos y el otro con 199 asientos, que serán utilizados por artistas, estudiantes, audiencias y socios culturales.

Así se aspira a ampliar el rol y la misión de The Apollo para apoyar la creación y colaboración artística en Harlem. El proyecto de remodelación del Teatro Victoria también incluirá unidades residenciales, locales comerciales y un hotel, el Renaissance Hotel Harlem.

Finalmente, en este breve muestrario de la inabarcable oferta de Nueva York, la Casa Museo Louis Armstrong, en Corona, Queens, ha sido ampliada física y programáticamente en un nuevo centro, que aumentó la capacidad del museo en su misión de sostener y promover el legado cultural, histórico y humanitario de Louis Armstrong.