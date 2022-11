Una de las frases célebres de Los Simpson no está relacionada a los integrantes de la familia animada, sino al actor más famoso de Springfield, Troy McClure: "Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de películas como...". Él es uno de los personajes favoritos y más reconocidos, pero también hay otro que captó la atención de muchos y que no nos gustaría tener nunca como abogado: Lionel Hutz.

Ambos personajes tenían algo en común, y es que detrás de ellos se encontraba la voz de Phil Hartman, actor de doblaje estadounidense que se hizo volvió popular en Estados Unidos por darle vida a McClure y Hutz en la serie.

Pero, esta no era la única coincidencia entre ellos, ambos dejaron de aparecer en la serie desde la décima temporada por una historia macabra en la vida real.

Phil Hartman le dio vida a McClure y Hutz en Los Simpson

Quiénes son Lionel Hutz y Troy McClure

Lionel Hutz es un personaje reconocido por los fanáticos de Los Simpson como un abogado fallido y frustrado. Según los sitios especializados, su estudio juríco se llama “I can’t believe this is a Law Firm”, que en español significa: “No puedo creer que sea un bufete de abogados”.

El personaje apareció en los siguientes capítulos: “Nuevo niño del vecindario”, “El día que murió la violencia”, “La elección de Selma” y “Sólo se muda dos veces”.

La familia Simpson recurre a él cuando se encuentra en apuros. De hecho, los casos que ha ganado el personaje han sido por "golpes de suerte" y las intervenciones de otros personajes.

De izquierda a derecha, Troy McClure y Lionel Hutz

Por su parte, Troy McClure es un reconocido actor y galán de televisión de Springfield. Él dentro de la serie es un presentador de anuncios y videos educativos acompañado por el latiguillo: “Hola, soy Troy McClure, tal vez me recuerden por películas como...”.

Este personaje en particular tuvo apariciones, en los siguientes capítulos: “El repertorio de refritos de los Simpson”, “El sueño de amor de Selma” y “Bart, la madre”.

El trágico final de Phil Hartman, uno de los actores de doblaje de Los Simpson

El 28 de mayo de 1998, Phil Hartman falleció a los 49 años. Fue asesinado por su esposa, Brynn Omdahl. Todo ocurrió después de una fuerte discusión entre Hartman y Omdahl. Tras la pelea con su pareja, el artista se fue a descansar a su habitación, mientras que su esposa salió a beber algo con una de sus amigas.

La mujer se había emborrachado y había consumido cocaína. En horas de la madrugada, Brynn volvió a su casa alcoholizada y drogada y le disparó tres veces a su marido, Phil. En estado de shock, Brynn condujo a la casa de un amigo para contarle lo sucedido y, juntos, regresaron para ver si su esposo aún estaba con vida.

Phil Hartman y Brynn Omdahl

Lamentablemente, el actor que le dio voz al famoso actor de Springfield, Troy McClure y el abogado perdedor, Lionel Hutz no sobrevivió a los disparos. Al saber que su marido había muerto, Brynn se suicidó.

La pareja se había casado en 1987 y, mientras él tenía éxito dentro de Los Simpson y como guionista de Saturday Night Live, ella intentaba formar una carrera artística. Phil Hartman y Brynn Omdahl tuvieron dos hijos que fueron criados por la hermana de ella tras su muerte.

La verdad acerca de la desaparición de Troy McClure y Lionel Hutz de Los Simpson

El creador de Los Simpson, Matt Groening quedó devastado con la muerte de Phil Hartman, que no quiso saber nada sobre los personajes del actor, aunque la gente los aclamaba constantemente.

Luego de pasar por esta horrible situación, nació la tradición en Los Simpsons: actor que fallece en la vida real, su personaje "muere" en la serie. Aunque la historia de Phil fue tan estremecedora, que Lionel Hutz y Troy Mclure solo desaparecieron.

Lionel Hutz

¿Qué será del futuro de Los Simpson?

Así, la última aparición de Troy McClure tuvo lugar en el episodio “Bart, la madre”, de la décima temporada, en el que el hijo de Homero y Marge Simpson adopta lagartijas de árbol bolivianas. El capítulo, dedicado a Hartman, se emitió cuatro meses después de su muerte.

