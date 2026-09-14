Tras pasar una semana internada, Mirtha Legrand fue dada de alta: cómo será la recuperación de la diva en su hogar

Mirtha Legrand fue dada de alta tras permanecer una semana internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el pasado 7 de septiembre para hacerse estudios y seguir bajo seguimiento médico como consecuencia de un cuadro respiratorio bronquial.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante su internación, los partes médicos de la diva mostraron una evolución favorable y sin complicaciones. Mirtha permaneció en una habitación común y participó en forma activa de su recuperación junto a su kinesiólogo.

El Sanatorio Mater Dei había informado previamente que la conductora de El Trece se encontraba activa, recibiendo visitas de familiares y amigos.

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La internación comenzó luego que Mirtha presentara síntomas respiratorios que le impidieron conducir su programa. Su nieta, Juana Viale, se hizo cargo de “La Noche de Mirtha” durante su ausencia.

Durante los últimos días se había estudiado la posibilidad de darle el alta antes, pero los doctores decidieron prolongar la internación para tenerla bajo observación y completar su tratamiento. Ahora, gracias a la evolución favorable que tuvo, la diva fue dada de alta y regresará a su casa, donde seguirá con la recuperación y las indicaciones de sus doctores.

La familia e Mirtha habían transmitido tranquilidad durante los días de internación.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Las declaraciones de la hija de Mirtha Legrand

El pasado 7 de septiembre, Marcela Tinayre aseguró, en declaraciones al canal Ciudad Magazine que recogió NA, que su madre, Mirtha Legrand, padecía bronquitis.

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Y luego aseguró: “Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones. Mamá está internada para control ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío. Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno”.

HM