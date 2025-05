Un cruce de mundos

Un fragmento de San Ambrosio (340-397) dice: “El pan de los hambrientos que tu acaparas, el traje de los desnudos es el que guardas, el dinero que tu ocultas es el rescate de los desgraciados”

¿Si muchos de los problemas de la humanidad son tan claros, por qué no se resuelven? Este tipo de preguntas obvias siempre fueron y serán un motor creativo. Quizás por la paradójica impotencia de sentir que, aunque se luche, hay algunos que nunca pierden. Siempre, de alguna manera, salen ganando.

Sin pudor a la ingenuidad y en línea, sacarle jugo a las obviedades me pregunté. ¿Quienes integran las clases dominantes en Argentina? ¿Por qué lo son? ¿Qué hicieron para serlo? ¿En detrimento de quiénes son parte de esa élite? ¿Qué consecuencias acarrea su codicia insaciable? Por distintos momentos de la vida me inmiscuí en ese mundo. Conocí su pensamiento, su forma de hablar. El trato que tienen con sus empleados. Por eso me aventuré con cierto conocimiento de paño.

Durante la cuarentena del 2020 comencé a escribir, en principio con una mera motivación lúdica. Soltar la mano para ver hacia dónde me llevaba el material. Me impuse algunos axiomas caprichosos: diálogos cortos. Muchos personajes. Que ninguno de estos personajes sea protagónico. Una obra coral.

La imagen “velada” a la que remite el título surge de las fotos que muestran una fuga de luz, una falla, que se asemeja a una figura espectral. Como si un espíritu errante quisiera compartir otra vez un evento familiar. Ahí surgió la idea de alguien del pasado contemplando el presente. ¿Qué podía contrastar con una fiesta de gente de clase alta en un country de zona norte? El espíritu errante de un querandí asesinado en esas tierras en las primeras invasiones españolas. Un espíritu que contempló la génesis y la evolución del país. Un espíritu que, ante su imposibilidad de traslado sólo puede enterarse del afuera, a través de las cosas que ven en televisión los dueños de la casa que habita. Este cruce de mundos habilitaba aún más las preguntas obvias sobre la constitución de nuestra sociedad. Centrándose más en las dudas que en las certezas. Por ejemplo, las diversas opiniones sobre la figura de Sarmiento.

Una vez que tuve el primer borrador de la obra, empezó lo importante: el encuentro con el otro. Imagen Velada fue una obra concebida desde el cariño y la necesidad de grupo. No sólo motivados por la obra futura sino por el contacto mismo con el compañero. Reunir a once actores y, de esta talla, no es tarea fácil. Que se lleven bien entre todos, es un milagro. Desde el comienzo hubo un espíritu (valga la redundancia) de equipo. En este proyecto que no estaba impulsado ni por ni para el dinero, las ganas de reunirse superaban al hecho artístico. El mate, los chistes, los chismes, los problemas personales, las anécdotas, algún que otro llanto o berrinche, vuelven a estos reductos humanos trincheras ante tanto embate externo.

Ya escuché a varios colegas y, confirmo, decir que el teatro, una vez más, se resignifica. Quizás no sea tan popular como algunas películas o series de plataforma, pero se vuelve un refugio. Un lugar de resistencia. El contacto con el otro sin pantalla de por medio. Escuchar la voz del otro, ver la destreza textual y física, estar expectante del fallo. En definitiva, ser parte de un rito. Primitivo, necesario. Ante el dominio inevitable de lo tecnológico, cada clase de actuación, cada ensayo, obra de teatro, danza, recital, varieté, stand up, se vuelven como pequeñas sociedades de fomento. Lugares donde el espíritu descansa y baila. Son obviedades, sí. Pero a veces, es bueno no evitar lo obvio.

