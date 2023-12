Una década de pop sentido

Argentina Comic-Con comenzó hace 10 años. Es mucho el camino recorrido, y sea frente a la adversidad o frente a la dicha, el evento ha siempre logrado capitalizar su mejor instinto: hablar con su público. En épocas donde las marcas apenas ayudan a eventos que dialogan con el público (más en torno a una estrategia de marketing que de real devolución a gente que ha generado la hoy rota edad dorada de las series), y donde todos escatiman frente a la crisis, Argentina Comic-Con confirma su nexo con los miles de fanáticos que han convertido al evento que sucede bianualmente en un clásico, el más vivo, de la cultura pop local. Hogar de series, con invitados memorables en pico de popularidad como el casting de Stranger Things (cuando Netflix pensaba más en el ruido de los fans que en estrategias de publicidad cool, que queda en el retrovisor de la redes sociales), de cine (visitas producidas a nivel curaduría por ellos, como Robert Englund, el mismísimo Freddy, Gillian Anderson, o Danny Trejo), de cómics (gigantes como Mark Waid o Howard Chaykin, una veta que frente a la crisis la organización abandonó demasiado rápida, de forma entendible pero lejana a, bueno, su nombre) y así se van sumando actividades que nacieron más bien marginales, incluso dentro de ese ecosistema, y ahora mandan (el cosplay, la cultura del animé, el manga como dueño absoluto del mercado editorial). Pandemia de por medio, los 80 mil visitantes que la misma feria asegura posee, son algo muy importante, algo a celebrar y, como bien lo saben (y lo hacen) a cuidar.

La novedad. La nueva edición recupera a varias distribuidoras, como Disney, Warner Bros (una de las pocas que no se bajó a la hora de la aventura que fue pisar la Rural), Netflix, BF Distribution y Cinemark Hoyts. Y suma compañías como Tik Tok. En ese sentido, en este preciso panorama de empresas que se doblegan hacía adentro a la hora de la cultura, Argentina Comic-Con saca a la vista su experiencia. También lo hace a la hora de los paneles, aquello que sirve para definir la identidad de una Con, de una feria pop, más allá de lo más gestual (las photo-opp, por ejemplo).

1 Es hora de volver a escuchar a Los Simpson que amamos

Entre Claudia Motta, voz de Bart, Nancy Mackenzie, voz de Marge, Paty Acevedo, voz de Lisa y Humberto Ramos, la famosa voz de Homero la familia Simpson animada dice presente sobre el escenario y se reune a recordar mejores épocas de la serie que dos generaciones locales aman. Un evento lindo, en el mejor sentido de la palabra, que muestra una curaduría sensata, inteligente y que entiende que hace funcionar el motor pop local, diferente al de otros rincones. Entonces, sea por Meet & Greet, o sea por las charlas hoy a las 15 hs en el Main Stage y mañana domingo a la misma hora en el mismo lugar, será un Comic Con amarillo, lleno de referencias de los Simpson. Como la vida misma.



2 Un trazo crucial y fundamental llamado Horacio Lalia

Quizá escape al público general, esa entidad que es tan solo una forma de celebrar algunos sucesos masivos, como si los otros siempre tuvieran que medirse a partir de ellos, pero el nombre Horacio Lalia es gigante para la historieta local. formado con nombres como Alberto Breccia, Eugenio Zoppi y Héctor Oesterheld, Lalia es, básicamente, nuestro rey del terror, además de muchas cosas más. Entonces, aquellos que se pasean de sala en sala de cine viendo cualquier cosilla que revolean enlatada con la etiqueta de terror, pueden dar el lujo de descubrir la celebración de este gigante.



3 Kiseki, los sonidos del animé y los videojuegos en vivo

Los sonidos del animé o de los videojuegos ya dejaron de ser mera memorabilia o materia de trivia pop trasnochada. Son ahora sonidos que llegan a escenarios masivos, llenos de público que celebra aquello que antes era una cucarda de honor y poco más. Ahora, Kiseki Música es parte de una revolución que, a lo Mario, viene creciendo y ganando vidas de sobra, dando cuenta que esa generación que amaba sus canciones catódicas ahora quieren vivirlas en un escenario. Entonces, bienvenidos a sus lujos, geeks de ayer y hoy, es hora de tararear todos juntos la canción que se saben como multitud. En el Main Stage a las 16 mañana.



4 Power Up, una orquesta para los amantes de la nostalgia

Volvamos a una expresión que gasta rápido pero que aquí, por suerte, alcanza una ficha para darle un merecida vida extra: un clásico moderno. De eso se trata esta orquesta en escena llamada Power Up, que llena teatros y suenan bajo su maestría clásicos como Final Fantasy, Metal Gear, Street Fighter y bandas de sonido de animés modernos como Attack on Titan, Spy Family, One Punch Man y otros que ya tienen hinchada. Así, con modos de orquesta, de big band, de banda de rock purasangre, los Power Up hacen presentaciones demoledoras que hoy vuelven al escenario de Argentina Comic- Con. En el Main Stage a las 14 mañana.



5 Escuchar al hit del terror local: Cuando acecha la maldad

Argentina Comic-Con es rápida. Por ejemplo, cuando Jack Quaid canceló, y prometió venir en mayo del año que viene, no sólo resolvió el problema de una estrella que se cae, sino que también se aseguró un visitante de lujo en el actor de The Boys. El éxito de Cuando acecha la maldad, que viene siendo la enorme y mejor sorpresa de las cartelera local después de su victoria en Sitges, es bienvenido a las huestes de Comic Con. Así entonces habrá una charla donde se podrá pensar, justo en este momento, en cuán crucial es el trabajo de Demián Rugna y su equipo a la hora de modificar las expectativas del mercado. Hoy a las 14 en el Main Stage.



6 DC en nuestro país: la Crisis que nunca deja de acechar

Pocos momentos de nuestra vida pública consumidor de cómics nos preparó para la calidad y cantidad se publica en nuestro país. Ovni Press es una de las empresas y editoriales que ala hora de lo mainstream ha logrado ser enorme, crecer a pesar de las crisis y generar un nuevo público. Pocas veces se publicó en nuestro país con tanta calidad y con tanta frecuencia, y a precios accesibles, que generan un poco una línea de offside para las editoriales grandes. La reciente reedición del clásico Crisis en tierras infinitas, una maxiserie publicada en 1986 que sigue ganando prestigio. Mañana a las 16.40 en el Auditorio.



7 El cacique que siempre es revolución: Patoruzú

El cacique más querido de la historieta argentina, el ícono más longevo y vigente de nuestra historieta sigue gigante como la nariz del tehuelche tiene un presencia fuera de norma, por suerte, en Argentina Comic Con. El domingo en el Auditorio a las 17.20 hs se puede ver un corto tremendamente especial para la historia de la animación argentina, y que es una suerte vuelva a ver la luz. Además, habrá una muestra, todo con el aval de la familia de Dante Quinterno, el creador no solo de Patoruzú y de todo un imperio editorial como pocos ha visto nuestro país. Un motivo de celebración.

8 Los 100 años de Warner: las leyendas celebradas

El domingo en el auditorio se celebra finalmente, y otra vez, y quizás por última este año, los cien años del estudio Warner (hay también una muestra de otro centenario, el de Disney). Warner ha sido una de las empresas que le ha sostenido la vela, o la batiseñal, a la cultura pop cuando Netflix todavía era una repartija de DVD y que incluso en momentos de grandes crisis ha estado ahí en el piso del Comic Con. Por eso, más allá de títulos como El exorcista, Mad Max, los superhéroes de DC y tantos más, vale brindar con quien siempre tiene una copa llena para el fan que además quiere calidad.

9 Star Wars y su parade: la fuerza siempre acompaña

Siempre se puede estar del mejor lado de la fuerza, y ese es cuando todos disfrutamos. El parade de Star Wars, hoy en el Main Stage a las 15.45 y el domingo a las 19, es un clásico como pocos, y que siempre, pero siempre, sin importar la generación (incluso esa pobre gente que se crió los Episodios I, II y III) impresiona, genera felicidad y épica. Entonces, vuelve la Marcha Imperial, los Stormtrooper y Darth Vader a respirarnos más cerca de los que creíamos que lo iban a hacer jamás. Siempre obligatorio para cualquier persona que sabe que Han disparó primero, o que quiere que una nueva generación ame la trilogía perfecta.



10 El clásico que nunca se oxida: el campeonato de cosplay

Bueno, la gran fiesta es el cosplay. Así es, el arte de vestirse de tus personajes amados, de construir una identidad bajo las formas del pop, de la artesanía, del diseño de indumentaria, es realmente el evento que congrega a todos, que da muchísimo color y que genera alegría (y pasillos llenos de personajes con los que los chicos aman sacarse fotos). Entonces, a las 18 en el Main Stage tanto sábado como domingo, llega la hora de disfrutar de la locura, pasión y sabiduría de los cosplayers locales e internacionales. Todo siempre está por verse, solo queda ponernos nuestro mejor disfraz y asistir.