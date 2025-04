Atención veterinaria con mirada integradora

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Después de una breve incursión en clínica de equinos, empecé a trabajar con pequeños animales en una veterinaria en Moreno. Buscando la manera de crecer, y mientras seguía formándome como profesional, surgió la posibilidad de comprar un fondo de comercio en Caballito. Al principio fue difícil, aparecieron muchos miedos y dudas. Nunca había estado al frente de una veterinaria y tenía que lograr que la gente me conozca y me confíe la salud de sus mascotas. Este proceso llevó su tiempo y no hubiera sido posible sin la ayuda de 3 grandes amigos y colegas que empezaron a trabajar conmigo y me ayudaron mucho. Con el tiempo, la cantidad de pacientes empezó a aumentar y el equipo fue creciendo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué atención brindan?

Al ser una clínica veterinaria, contamos con casi todas las especialidades. Tenemos, además de clínica médica, análisis clínicos, oftalmología, cardiología, ecografía, clínica de animales exóticos, etología, neumonología, servicio de enfermedades infecciosas y parasitarias, nutrición, radiología, cirugía, traumatología, endocrinología, dermatología, oncología, odontología y nefro urología.

Cubren prácticamente toda la demanda… ¿tenés proyectado algo más?

Mi idea es siempre seguir creciendo poniendo el foco en mejorar la atención y la experiencia del paciente y el cliente. Me gustaría que la clínica se vuelva un centro de referencia en el rubro para poder llegar a más gente. Hoy en día las mascotas son un miembro más de la familia y sus tutores exigen un servicio cada vez más profesional

¿Qué diferencia a la Clínica Veterinaria Guayaquil?

Para mí, cada uno de nuestros pacientes merece la mejor atención que podamos brindarle llevando soluciones a sus dueños ante cada problema que se presenta. Como dije anteriormente, contamos con muchos especialistas que trabajan en conjunto para dar soluciones integrales. Creo que esta mirada integradora y el gran equipo de profesionales que la conforman es lo que hace que sea diferente al resto.

Fue un gran esfuerzo al comienzo que valió la pena… ¿cambiarías algo?

Si tuviera que volver a empezar, sin duda volvería a elegir la veterinaria como profesión. Tal vez, al estar al frente de mi propia clínica, buscaría formarme y aprender más en todo lo relacionado a gestión y administración. En mi caso, mi formación fue netamente médica y con el tiempo, después de cometer algunos errores, me di cuenta que para llevar adelante mi proyecto había que integrar muchas áreas. De todas maneras, sigo aprendiendo a diario sobre el manejo de la clínica, el liderazgo y la profesión.

Datos de contacto:

Clínica Veterinaria Guayaquil

Tel: 1133881507 / 1133881508.

Whatsapp:1130405581.

Instagram: @clinicaveterinariaguayaquil.

Mail: [email protected]