Consultoría estratégica para PyMEs: transformar datos en decisiones que generan valor

¿Qué es la consultoría estratégica para PyMEs?

Es una disciplina orientada a ayudar a empresarios, directores y gerentes a tomar mejores decisiones. No se trata únicamente de analizar balances o revisar indicadores financieros, sino de comprender cómo funciona el negocio, identificar riesgos, detectar oportunidades y generar información útil para la gestión.

¿Cuál es el principal desafío que enfrentan hoy las PyMEs de Misiones, Corrientes y Argentina?

Muchas empresas cuentan con información contable, pero no siempre logran transformarla en herramientas para la toma de decisiones. En actividades clave de nuestra región, como la yerba mate, el té, la foresto industria, la industria alimenticia, el transporte, el comercio y los servicios, es habitual encontrar áreas que trabajan con datos distintos sobre una misma realidad. Cuando la información no está integrada, aumentan los riesgos y disminuye la capacidad de anticipación.

¿Qué preguntas debería poder responder cualquier empresario?

Algunas son fundamentales: ¿qué productos, clientes o mercados generan realmente rentabilidad?, ¿cuál es el punto de equilibrio de la empresa?, ¿qué impacto tendría un aumento de salarios, combustible o materias primas?, ¿cómo afectaría una variación del tipo de cambio o una caída de las ventas?

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¿Qué herramientas ayudan a transformar datos en decisiones?

Presupuestos, indicadores de gestión, tableros de control, análisis de sensibilidad, proyecciones financieras y sistemas de costos. Estas herramientas permiten comprender cómo se genera la rentabilidad, detectar desvíos a tiempo y reducir la toma de decisiones basada exclusivamente en la intuición. Las empresas más competitivas suelen ser aquellas que convierten la información en una ventaja estratégica.

¿Cuál es el principal aporte de la consultoría estratégica?

Ayudar a las organizaciones a dejar de mirar únicamente el pasado para comenzar a gestionar activamente el futuro. Es necesario entender por qué ocurrieron, qué puede suceder bajo distintos escenarios y cuáles son las acciones necesarias para mejorar el desempeño de la empresa.

Esta realidad no es exclusiva del Nordeste Argentino. Se replica en PyMEs de todo el país, donde la competitividad depende cada vez más de la calidad de las decisiones. Transformar incertidumbre en información, riesgos en oportunidades y datos en decisiones que generen valor constituye hoy uno de los mayores desafíos —y también una de las mayores oportunidades— para el empresariado argentino.

Iván Acosta

Contador Público (U.Na.M.) Especialista en Dirección y Gestión de PyMEs (UBA).Titular de Consultora Iván Acosta.

Instagram: @contadorivanacosta Web: www.consultoraivanac.com