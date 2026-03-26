Cuando el vino se convierte en experiencia: el trabajo de asesoramiento de Las Nietas de Lilith

El servicio de asesoramiento que ofrece Las Nietas de Lilith abarca todas las etapas de un evento: el antes, el durante y el después. Todo comienza con una idea clara. Para Mara, ningún evento funciona sin un concepto sólido que lo sostenga y le dé coherencia a cada decisión. Esa idea es la que guía la selección de bodegas, la estética, el ritmo del servicio y la experiencia que se propone al público.

El trabajo continúa con la planificación logística y organizativa: armado y desarmado del espacio, coordinación de servicios, búsqueda de locaciones adecuadas y curaduría de bodegas de distintas regiones del país. Las Nietas de Lilith no solo acompañan la estructura del evento, sino también su contenido, poniendo especial atención en qué vinos se presentan y cómo se comunican.

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Un aspecto central del asesoramiento es el equipo humano. Antes de cada evento se realizan capacitaciones al personal involucrado —runners, mozos y sommeliers— para que todos comprendan la dinámica del servicio y puedan responder de manera fluida. En cada evento, las bodegas están acompañadas por sommeliers, asegurando que detrás de cada copa haya conocimiento, relato y contexto, siempre disponible para quien quiera saber más.

Durante el evento, la presencia es constante. Mara supervisa temperaturas, servicio, sonido y tiempos, atenta a que todo funcione en armonía. El objetivo no es solo que el evento se desarrolle correctamente, sino que el público pueda relajarse, disfrutar y sentirse contenido.

El trabajo no termina cuando se apagan las luces. En la etapa posterior, Las Nietas de Lilith realiza un seguimiento con bodegas y equipos, recogiendo devoluciones y evaluando posibles mejoras. Escuchar, ajustar y aprender forma parte del proceso.

Desde ferias de vino hasta encuentros gastronómicos, el enfoque es siempre el mismo: lograr que todos los sentidos estén alineados. Música, comida, vino y relato conviven para que la experiencia sea completa. Porque cuando todo está en sintonía, el vino deja de ser solo una bebida y se transforma en un recuerdo compartido.

Las Nietas de Lilith

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La Pampa, Argentina.